Scorer stort job i DR

DR har ansat Anette Kokholm som ny radiochef fra 1. marts.

Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

Anette Kokholm har bred erfaring fra mediebranchen. Senest har hun været udgiverredaktør hos mediehuset Aller, hvor hun blandt andet havde fokus på den digitale omstilling.

Netop den erfaring kommer Anette Kokholm til gode i hendes nye arbejde, da radioen som resten af DR står i en omstilling.

Det fortæller Henriette Marienlund, der er mediedirektør i DR.

- Der skal både være stærkt indhold på kanalerne, der strømmer ud af radiohøjttalerne, og udvikles stadig flere nye digitale radio- og musiktilbud.

- Her er der brug for et skarpt fokus på strategi og retning. Med sin tunge ledelseserfaring fra mediebranchen er Anette Kokholm den helt rette til posten, siger Henriette Marienlund i pressemeddelelsen.

Anette Kokholm afløser den hidtidige radiochef Gustav Lützhøft, der er blevet ledende redaktør i DR Kultur, Børn og Unge.

Ifølge DR lytter ni ud af ti danskere hver uge til radiokanaler - lige fra klassisk musik på P2 til taleradio på P1 og ungdomsprogrammer på P3.

Samtidig er der en markant stigning i podcastlytningen - i 2019 lyttede 24 procent af danskerne til podcast hver uge, mens tallet var 18 procent året før.

Sammen med ansættelsen af den nye radiochef har DR konstitueret sig med Nikolaj Vitting Hermann som ny tværgående programchef på tv-området. Det sker efter Emma Kronqvists afgang som tv-chef i januar.

Den nye tv-chefs opgave er at sikre sammenhængen og styrke de store satsninger på tværs af tv, radio og digitalt.