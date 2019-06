Scorer stort job på TV2

Når den dansk-norske tv-serie 'Mellem os' løber over skærmen på TV2 i efteråret 2019, er det med Johannes Nymark i en af hovedrollerne sammen med den danske skuespillerinde Lærke Winther.

Det afslører TV2.

På sin Instagram-profil bekræfter Johannes Nymark nyhederne.

'Serien, jeg optager for tiden, hedder 'Mellem os' og kommer på TV2 til efteråret - og jeg er ret spændt på at se resultatet selv. Jeg nyder hver dag på arbejde', skriver han.

Se også: Silas Holst efter turbulente år: - En tung sorg

Til Ekstra Bladet har Johannes Nymark tidligere fortalt, at han ser frem til arbejdet med den nye tv-serie.

- Det bliver spændende, og jeg glæder mig rigtig meget, sagde han til Ekstra Bladet, da vi mødte ham i forbindelse med uddelingen af Bodilprisen tilbage i marts. Her kunne han dog endnu ikke afsløre meget om den nye serie:

- Det er en serie, som TV2 Danmark og TV2 Norge laver, hvor jeg skal spille en af hovedrollerne. De arbejder stadig med en arbejdstitel, så jeg ved ikke, hvad den ender med at hedde, lød det dengang fra Johannes Nymark.

Johannes Nymark sammen med kæresten, Jonas. Foto: Linda Johansen

Fokus på kærlighed

Hos TV2 er de begejstrede for, at de har fået Johannes Nymark og Lærke Winther med på holdet. Ifølge kanalen kommer serien 'Mellem os' til at handle om kærlighed og parforhold.

''Mellem os' er en varm og humoristisk serie, som sætter fokus på det moderne parforhold og de nære ting i livet. Vi følger to par – fire mennesker og deres personlige perspektiv på kærligheden. Man siger jo, at ærlighed varer længst – men er det i virkeligheden kærligheden, der sejrer? Det bliver taget under kærlig og ærlig behandling i TV 2s nye dramaserie', siger executive producer på TV 2, Pernille Bech Christensen.

Se også: Scorer nyt stort job

Ud over Lærke Winther og Johannes Nymark medvirker en række kendte danske navne som Sus Wilkins, Farshad Kholghi, Allan Hyde og Kasper Leisner.

Serien bygger på en idé af Nicolai Cleve Broch og Ole Marius Araldsen og instrueres dels af danske Charlotte Sachs Bostrup og norske Eigil Langmark og med den danske instruktør og manuskriptforfatter Anders Thomas Jensen som konsulent.

'Mellem os' får premiere på TV 2 og TV 2 PLAY i løbet af efteråret 2019.

Helt vild grand prix-efterfest: Sådan har du ikke set Pape og Inger før