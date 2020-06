Scorer stort job

Instruktør Bille August er netop i disse dage ved at forberede opstarten på optagelserne til det psykologiske drama 'Pagten', der handler om venskabet mellem den verdensberømte forfatter Karen Blixen og den unge digter Thorkild Bjørnvig.

Her skal 73-årige Birthe Neumann spille rollen som Karen Blixen.

Det oplyser SF Studios i en pressemeddelelse.

'Vi er ekstremt stolte af at præsentere Birthe Neumann i rollen som Blixen - en stærk, sammensat og dybt fascinerende kvinde. Publikum vil få indblik i sider af Karen Blixen, som kun få kendte. Vi kommer til at opleve Birthe Neumann i et stærkt kvindeportræt – en på én gang generøs og kærlig kvinde, men også magtsyg, intrigant og jaloux', siger producer Jesper Morthorst i pressemeddelelsen.

'En kvinde, der placerede Thorkild Bjørnvig i et intenst drama mellem hende selv, hans hustru Grete og elskerinde Benedicte. Vi har sikret et stærkt cast med Birthe Neumann i front og tre unge stortalenter i en spændingsfyldt og fascinerende historie, som aldrig tidligere er fortalt på film', siger han videre.

Birthe Neumann spillede rollen som Fru Fjeldsø i 'Badehotellet'. Foto: Linda Johansen

Birthe Neumann skal spille overfor Simon Bennebjerg, der har rollen som Thorkild Bjørnvig.

På rollelisten er desuden Asta August som Benedicte og Nanna Voss som Grete. 'Pagten' er produceret af SF Studios Production og MOTOR ved producerne Jesper Morthorst og Karin Trolle.

Bjørnvigs mest berømte udgivelse 'Pagten' om hans og Blixens særlige og turbulente forhold op gennem 50’erne danner grundlag for Bille Augusts film af samme navn.

'Pagten' starter optagelser på Fyn på onsdag 10. juni og forventes af få premiere i starten af 2021.