Scorer værtsjob i stor TV2-succes

Når sjette sæson af TV2-programmet 'Nybyggerne' ruller over skærmen til efteråret, bliver det med en helt ny vært i front for det populære program.

Det bliver den 208 centimeter høje Christian Degn, der skal guide seere og de fire nye par gennem den nye sæson af 'Nybyggerne'.

Dermed bliver det den 40-årige tv-journalist, som skal styre slagets gang, når fire par skal indrette deres drømmehus i Silkeborg.

Det er ikke kun en ny vært, ny by og nye par, seerne kan se frem til. Formatet bliver også en smule anderledes.

Optagelserne begynder senere i maj efter den oprindelige plan og følger regeringen og Sundhedsstyrelsens anvisninger i forbindelse med coronavirus. Derfor kommer der også til at være en række forbehold, produktionen skal tage højde for.

Det kommer til at betyde, at der skal være større afstand mellem vært, dommere og deltagerne. Derfor må dommere og deltagere ikke være i husene på samme tid.

Deltagernes bænke ved afgørelsen bliver samtidig rykket længere væk fra hinanden, så der er den rette afstand, og det bliver ikke tilladt, at dommerne krammer deltagerne.

Det skal så vidt muligt også være de samme håndværkere, der skal hjælpe til med nybyggeriet.

Glæder sig

Til Ekstra Bladet fortæller Christian Degn, at han glæder sig meget til den nye tjans som vært på 'Nybyggerne'.

- Jeg har vidst det i et stykke tid, og jeg har glædet mig helt vildt. Jeg synes, det er et rigtig fedt program, og jeg er imponeret over, hvor dygtige folk er. De starter med triste, rå vægge, og så får de så meget ud af det. Jeg har jo ligesom alle andre været meget lukket inde i de her coronatider, så jeg har ikke kunnet vente på at komme ud og lave det her, siger han.

Ifølge Christian Degn bliver optagelserne til 'Nybyggerne' i denne omgang dog noget anderledes grundet coronavirus.

- Jeg har været nervøs for, om vi ville få lov til at lave det. For det er jo vigtigt, at vi kan omgås hinanden på en ordentlig måde. Vi har fået en manual i, hvordan vi skal være over for hinanden, og hvordan vi skal opføre os over for hinanden, siger han og tilføjer:

- Det er meget uvant det hele, og jeg er jo sådan en, der godt ville kunne finde på at give en af deltagerne et kram. Men det er jo fy-fy. Så det skal man lige vænne sig til.

Mette Helena Rasmussen og bygningskonstruktøren Ask Abildgaard bliver igen i år dommere på 'Nybyggerne'. Foto: Thomas Sinkbæk/TV2

Christian Degn er ikke selv den store håndværker, men glæder sig til at se 'Nybygger'-parrene folde sig ud.

- Jeg bor i lejlighed, og jeg kan da godt finde ud af at male og sådan, men jeg er ikke den store håndværker. Jeg kommer fra en håndværkerfamilie, så jeg går også til opgaven med stor ærefrygt, siger han og fortsætter:

- Jeg glæder mig helt vildt til to ting: Jeg glæder mig til at se, hvad parrene finder på. Det er altid så vildt, hvor meget de når, og så kan jeg måske blive inspireret til at lave noget derhjemme.

Det er ikke længe siden, at Christian Degn forlod sin faste stilling hos DR, hvor han blandt andet var vært på 'Hammerslag', for at forfølge en tilværelse som freelancer som TV2. Umiddelbart kører det dog på skinner for Christian Degn, der allerede kan skrive 'Hvem vil være millionær', 'Go' aften LIVE' og nu 'Nybyggerne' på cv'et.

- Jeg er glad for det. Og jeg er meget taknemmelig. Hvordan kan man sætte ord på at få så mange spændende opgaver på sit arbejde. Det er svært.

Christian Degn er også vært på 'Hvem vil være millionær'. Foto: Per Arnesen

Sidste år var det Emil Thorup, der var vært på programmet, men han må i år overlade rollen til Christian Degn.

Det bliver endnu en gang boligstylisten Mette Helena Rasmussen og bygningskonstruktøren Ask Abildgaard, som skal bedømme de fire pars håndværk, kreativitet og bæredygtighed.

Fakta om 'Nybyggerne' Fire par skal i løbet af 10 uger skabe en personlig drømmebolig med begrænsninger på tid og penge, men ubegrænsede mængder kreativitet og knofedt. Et tv-hold og en vært følger de medvirkendes strabadser, når de hver uge kæmper om at vinde ekstra penge til det samlede projekt. I finalen, der sendes live, afgør seerne via sms, hvilken familie der vinder konkurrencen og dermed huset fra 2E Bolig. Kilde: TV2

Optagelserne til sjette sæson af 'Nybyggerne' begynder i maj, og programmet bliver sendt på TV2 til efteråret.