Se alle billederne: Gul er det nye sort

Det meste af kendis-Danmark var samlet til tv-fest på D'Angleterre - og mange lod til at have koordineret outfits

Kendte tv-værter indtog fredag aften D'Angleterre, hvor Billed-Bladet holdt deres årlige TV-Guld prisuddeling.

Her lod mange af de fremmødte kvinder til at have koordineret på forhånd. I hvert fald hittede især én farve - nemlig gul.

Sort er naturligvis også stadig en klassiker - se bare herunder.

Foto: Mogens Flindt

'Vild med dans'-værten Christiane Schaumburg-Müller havde veninde og musicalstjernen Julie Steincke med til prisfest.

Hendes gule kjole er fra Søren Le Schmidt og den flotte kulør var frisk fra dåse.

- Jeg gik bare ind til Lasse Spangenberg og sagde: 'Jeg skal være gul', forklarede tidligere tv-vært Line Baun Danielsen om sin kjole.

- Så må vi bare se, hvem der er valgt den flotteste, sagde hun med henvisning til sine gule konkurrenter, som hun dog afviste at have koordineret med.

Nyhedsvært Cecilie Beck flotte farve, der passede til den gule nederdel, stammer fra en ferie i Marokko.

- Jeg kom hjem med en 'tan' og en lille maveforgiftning, konstaterede hun med et grin.

'Vild med dans'-værten Sarah Grünewald med sin kommende eksmand, Rasmus Backhaus.

Jakob Kjeldberg og fru Christine.

Ulla Essendrop og Jimmy Bøjgaard.

Camilla Ottesen i lyseblå og glimmerstøvler.

'Paradise Hotel'-værten Rikke Gøransson viste sig med sin nye fyr.

Den tidligere DR-vært Ditte Haue er netop skiftet til TV2, hvor hun skal være nyhedsvært.

Stéphanie Surrugue i pailetter fra top til tå.

'Go' Morgen Danmark'-værterne Adam Duvå Hall og Ida Wohlert med hans kone, Christine, til venstre.

Nyhedsværten Kåre Qvist og hans kone, Tine Røgind.

- Jeg er meget klassisk. Jeg går efter det sikre, lød det fra Tine, der altså holdt sig fra gul.

Molly Egelind gik også i sort.

Cecilie Stenspil med kjoledesigneren Jesper Høvring.

Karen Helene Hjorth med designeren Lasse Spangenberg.