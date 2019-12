Se billederne: Anne Linnet er blevet gift

Lørdag fik sangerinden Anne Linnet sit 'ja' fra fruen, Kathrine Kjær.

Det kunne Ekstra Bladet berette allerede lørdag, men nu er billederne fra den store dag begyndt at dukke op.

Med tilladelse fra fotograf Robin Skjoldborg og parret selv bringer vi her nogle af billederne fra Anne Linnets bryllup.

Foto: Robin Skjoldborg

Foto: Robin Skjoldborg

Legendarisk fest

På Instagram har Anne Linnet også delt billederne, og her afslører hun, at hun fremover hedder Anne Kristine Kjær Linnet.

'I går sagde vi ja til hinanden. Anne Kristine Kjær Linnet og Kathrine Kjær Linnet. Tak til alle vores vidunderlige gæster for en legendarisk bryllupsfest', skriver Anne Linnet efterfulgt af et hjerte.

Det var sønnen Xander, der som den første kunne afsløre, at moderen var blevet gift.

'Vores mama blev gift i dag', skrev Alexander Theo Linnet på Instagram til et billede, hvor han står sammen med storebroren Marcus Linnet i det stiveste puds. Begge havde fået en særlig opgave under brylluppet.

'Og min storebror og jeg fulgte hende op ad kirkegulvet', skrev han videre.

Holdt blikket

I juni 2018 blev parret forlovet og de fortalte senere, at det skulle være et julebryllup. Det viste sig at holde stik.

Der er 39 år mellem 66-årige Linnet og hendes nye ægtefælle, der mødte hinanden på det Kongelige Teater. Kathrine Kjær var her blandt de 50 personer, der stod backstage efter koncerten.

- Jeg så hende straks gennem mængden, og jeg holdt så lige blikket det ekstra for at se, om jeg havde set rigtigt. Det gjorde hun også, og vore blikke mødtes, fortalte Anne Linnet til Ud & Se.

Anne Linnet har været gift to gange før. Først med Holger Laumann, som hun har Marcus og Eva Maria Linnet med. I 2010 blev hun gift med den 23-årige Tessa Franck. Hun er desuden mor til fem biologiske børn med tre forskellige partnere samt to adopterede børn.

Anne Linnet har siden maj rejst rundt i landet sammen med Lis Sørensen og Sanne Salomonsen i forbindelse med deres 'Anne, Sanne og Lis'-turné.