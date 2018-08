Se billederne: Blume springer ud som undertøjsmodel

Lad os bare være ærlige. Super sexet bliver Sloggi-trussen aldrig. Men det hjælper gevaldigt på sagen, når det bløde stykke mormor-undertøj sidder på en veltrænet og smuk kvinde.

Det kneb benytter Bilka sig af i denne uge, hvor varehuset har hyret den særdeles veldrejede svømmer Pernille Blume til at markedsføre Sloggi-undertøj i den aktuelle tilbudsavis. (Side 43 og 44)

Pernille Blume gør Sloggi godt. Foto: Sloggi/Bilka PR

Bilka har fået Blume i tre sæt Sloggi-undertøj af den mere moderne slags, men det er også lykkedes dem at få hende i den helt klassiske op-til-navlen mormor-model af trussen. Imponerende!

Hos Salling Group, der er firmaet bag Bilka, er der stor tilfredshed med, at Pernille Blume har sagt ja tak til at vise undertøj frem.

- Vi er stolte over at have en personlighed som Pernille Blume – helt eksklusivt i Bilka og Føtex til at vise Sloggis kollektion. Pernille er en fantastisk kvinde, som har opnået flotte sportslige resultater. Tilmed er hun en rigtig god ambassadør for Sloggi og god til at vise, at også yngre kvinder bruger Sloggi, siger Charlotte Marée Saxosen, der er indkøbschef for undertøj i Salling Group.

Piiiiift! Foto: Sloggi/Bilka PR

Sloggi-trussen blev lanceret i 1979 og har alle dage kæmpet mod sit usexede mormor-ry. Trods det er Sloggi blandt det bedst sælgende undertøj i Europa.

Det er i øvrigt ikke hvem som helst, 24-årige Pernille Blume følger efter som Sloggi-model. Tidligere har Kylie Minogue og danske Nina Agdal forsøgt at gøre Sloggi mere eftertragtet blandt andre end ældgamle mormødre.

Pernille Blume er i disse dage i aktion ved EM i svømning i Glasglow, hvor hun i lørdags svømmede sig til en sølvmedalje i 50 meter fri på langbane.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra den smukke svømmer.