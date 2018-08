Se billederne: Dansk kendis i vild forvandling

Türker Alici, der var med i Paradise Hotel i 2012, har i den grad ikke ligget på den lade side de sidste seks år.

Nu skal han igen til at tone frem på danskernes tv, denne gang dog med en større udfordring end parceremonier og kampdruk. Den nu betydeligt større 25-årige mand skal nemlig deltage i dette års Robinson Ekspedition.

Det lader til, at Türker Alici virkelig har lyttet til Jakob Kjeldbergs famøse ord, og hvert år har tænkt om sin træning: I år bliver det endnu vildere.

Et opslag delt af Youtube Vlogs-TURKER ALICI(@fitbyturker) den 24. Jul, 2018 kl. 3.25 PDT

- Fik det her billede af et medlem af 'Denkey-familien' (red. Türkers tøjfirma)! Det første billede er taget omkring oktober 2017, hvor jeg vejede omkring 78 kilo. Det andet billede er taget 22. juli, hvor jeg vejede 90 kilo. Tak for påmindelsen @frederikkekronborg, står der i opslaget.

Det en ny mand, der deltager

Ifølge den vel snart professionelle reality-deltager er det ikke kun udseendet, der har ændret sig.

Et opslag delt af Youtube Vlogs-TURKER ALICI(@fitbyturker) den 15. Aug, 2018 kl. 12.43 PDT

- Samme person, men to forskellige tv-programmer! Den ene er ung og nysgerrig, mens den anden er selvsikker! Den unge taler, før han tænker, og det gør den anden egentlig også. Begge er glade og nyder livet. Jeg ser frem til det nye eventyr 27. august, skriver han i billedteksten.

Men om den spritnye Türker kan klare den øde ø, eller om der kommer ridser i lakken, vides endnu ikke. Skal man tro manden selv, har Ekspeditionen været noget af det hårdeste, han har prøvet.

Et opslag delt af Youtube Vlogs-TURKER ALICI(@fitbyturker) den 19. Aug, 2018 kl. 12.53 PDT

- Jeg må ikke sige meget endnu, men jeg kan dog sige, at det var det sværeste, jeg nogensinde har prøvet, lyder billedteksten.

Den nye sæson af Robinson kan ses på TV3 27. august.

