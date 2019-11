Se billedet: 'Bagedyst'-darling afslører stort vægttab

Bubber afslører: Har gjort barnepigen gravid

Victoria Askjær har i de seneste uger bagt sig ind i danskernes hjerter med smil og flotte kager, når hun hver lørdag aften er dukket op på DR1 i 'Den store bagedyst'.

Den 28-årige virker selvsikker, når hun står foran kameraet i programmet, men til DR fortæller hun, at det ikke altid har været tilfældet.

- Jeg brugte mange år på at være usikker på, om jeg var vellidt. Jeg vurderede altid folk, når jeg trådte ind i et rum og tænkte over, hvad jeg skulle gøre for at være god nok i deres øjne, fortæller hun til DR.

Den usikkerhed kom især til udtryk i Victorias yngre dage, hvor Victoria som 19-årig vejede omkring 100 kilo. Her besluttede hun sig for, at hun ville ændre livsstil, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg tror, det var, fordi jeg så et billede af mig selv fra dagen, hvor jeg blev student. Da jeg så det billede, gik det op for mig. Jeg havde ikke rigtig opdaget det ellers. Det var ikke sådan, at jeg gik rundt og tænkte: 'Ej, du er også overvægtig'.

- Det var en glidende overgang, men pludselig gik det op for mig, at jeg var overvægtig, og så tog jeg en beslutning. Jeg er ret beslutsom, og hvis jeg sætter mig noget for, så gør jeg det, siger hun.

På sygedagpenge under 'Den store bagedyst'

Victoria Askjær vejede 100 kilo, da hun som 19-årige besluttede sig for at ændre livsstil. Foto: Privat

'Fra den ene yderlighed til den anden'

Da det gik op for Victoria, at hun var overvægtig, ændrede hun livsstil. Og det gav resultater for hende.

- Jeg havde i nogle år slet ikke overvejet, hvad jeg puttede i munden. Jeg tænkte ikke på, hvad der var godt for mig. Det begyndte jeg pludselig at tage stilling til, og så begyndte jeg også at dyrke en masse motion.

Hun ved ikke, hvor meget hun præcis har tabt sig.

- Men jeg vejede omkring 100 kilo, da jeg var størst, og det er ti år siden. Men siden har det været sådan, at jeg har tabt mig lidt, stået stille på vægten, været gravid, tabt mig igen, taget lidt på og tabt det igen. Men jeg har ikke været overvægtig i otte år, siger hun.

- Jeg går sindssygt meget op i min træning, og jeg styrketræner meget. Det er gået fra den ene yderlighed til den anden.

Victoria kan lørdag aften bage sig i finalen af DR-programmet. Foto: Carsten Mol/DR

Vanvittig stolt

Mange ville måske lade sig friste til et ekstra stykke eller to, hvis man stod omgivet af den lækre kage, som 'Den store bagedyst'-deltagerne gør. For Victoria har det dog ikke været et problem.

- Det har jeg ikke tænkt over. Hvis jeg har lyst til at spise et stykke kage, så spiser jeg et stykke kage. Jeg lever ikke skrabet eller er frelst. Jeg spiser det, jeg har lyst til, og så træner jeg, siger hun.

Victoria kalder DR1-programmet for ’et spa-ophold for sindet’, og hun fortryder ikke, at hun tilmeldte sig, selv om det har været en hård omgang.

- Jeg meldte mig for at udfordre mig selv og gøre noget, der er fedt for mig. Jeg bruger min hverdag på at gøre det godt for andre. Jeg har jo to børn, og jeg vil gerne have, at de har det godt.

- Det er jo fuldstændig altomfattende at være med i 'Den store bagedyst'. Det har været stressende og hårdt, men jeg har virkelig nydt hvert sekund.

Nu står hun i semifinalen, men det havde hun på ingen måde regnet med, da hun tilmeldte sig.

- Det er da for vildt. Jeg er bare vanvittigt stolt. Inden havde jeg sagt til min familie, at jeg bare gerne ville nå til program fire, for så havde jeg nået at føle, at jeg havde været med. Jeg ved ikke, om jeg undervurderede mig selv eller undervurderede mine modstandere, griner hun.

Om Victoria kan gå hele vejen til finalen, kan du se klokken 20:00 på DR1.