Se billedet: TV2-vært har født

Mitd i coronakrise og isolering har Louise Wolff pludselig fået noget helt andet at tænke på.

'Go' Morgen Danmark'-værten er nemlig blevet mor for anden gang. Det fortæller hun i et opslag på Instagram, hvor hun afslører, at datteren har fået navnet Gertrud.

'Gertrud. Født 7. april 2020. Billie: stolt! Mor og far: meget glade og taknemmelige,' skriver TV2-værten til billedet af den nyfødte datter og storesøsteren.

Ekstra Bladet har været i kontakt med 41-årige Louise Wolff, der i besked oplyser, at alle har det godt.

'Vi har det alle fire godt og er glade. Gertrud er en meget sød og lækker baby,' fortæller den nybagte mor, der på nuværende tidspunkt ikke ønsker at kommentere fødslen yderligere.

Louise Wolff og kæresten, Jonas Bøgh, blev i 2016 forældre for første gang, da datteren Billie kom til verden, og nu kan de altså kalde sig forældre til to.

'Go' Morgen Danmark'-værten afslørede selv graviditeten tilbage i oktober, hvor hun slog fast, at de parret glædede sig til at blive forældre igen.

Louise Wolff er i øjeblikket på barsel fra jobbet som 'Go' Morgen Danmark'-vært, hvor Janni Pedersen skal være hendes vikar, når TV2-programmet sender normal igen efter coronakrisen.

Jannis debut udsat