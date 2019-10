Se Claes Bangs vilde forvandling

Den danske skuespiller Claes Bang stormer frem i udlandet for tiden og har blandt andet landet hovedrollen en kommende miniserie på Netflix, 'Dracula'.

Og det har krævet en vis forvandling for den 52-årige dansker at komme til at ligne den ikoniske blodsugende vampyr fra Transsylvanien.

Søndag offentliggjorde Netflix den første trailer til 'Dracula', og her toner Claes Bang frem med blodrøde øjne, hugtænder og lange, gullige fingernegle.

I det hele taget ser serien ikke ud til at være for de sarte.

Traileren viser også en flue, der kravler ind under et øjenlåg, løse negle, der langsomt glider af fingerspidserne, og Claes Bang, der hvisker:

- Prøv at forholde dig roligt, du klarer det rigtig fint.

'Dracula' er skrevet og skabt af Steven Moffat og Mark Gattis, der blandt andet har været producere på den populære serie 'Sherlock'.

Så uhyggelig ser han ud i den nye film. Foto: Robert Viglasky

Ikonisk

Serien er produceret af Netflix og BBC One og kommer til at bestå af tre afsnit af cirka halvanden times varighed.

Claes Bang udtalte sig om rollen i en pressemeddelelse tilbage i november 2018:

- Jeg glæder mig rigtig meget til at fordybe mig i denne ikoniske og meget interessante karakter. Ja, han er ond, men der er så meget mere ved ham. Han er karismatisk, intelligent, vittig og sexet, sagde han.

Den danske skuespiller har fået stor succes i udlandet, efter at han i 2017 spillede hovedrollen i Ruben Östlunds 'The Square', der vandt Guldpalmen på filmfestivalen i Cannes.

Siden har han blandt andet medvirket i filmen 'The Girl in the Spider's Web' og har spillet en større rolle i femte og sidste sæson af den populære tv-serie 'The Affair', som vises på HBO Nordic.