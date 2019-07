Se de første billeder af den danske Dracula

52-årige Claes Bang spiller blodsugeren fra Transsylvanien i den kommende serie 'Dracula', der bliver til i samarbejde mellem Netflix og BBC One.

Nu er de første billeder af den succesfulde skuespiller som 'den danske Dracula' blevet frigivet.

- Jeg er ekstremt glad for at for at spille rollen som Dracula, specielt når manuskriptet er i hænderne på de talentfulde Steven Moffat, Mark Gatiss og holdet, der står bag 'Sherlock'. Jeg glæder mig rigtig meget til at fordybe mig i denne ikoniske og meget interessante karakter. Ja, han er ond, men der er så meget mere ved ham, og han er karismatisk, intelligent, vittig og sexet. Jeg ved, at der er meget at leve op til med alle de fantastiske folk, som har spillet ham igennem årene, men jeg føler mig så privilegeret at få mulighed for at spille denne fantastiske karakter, siger Claes Bang i en pressemeddelelse.

Serien kommer til at bestå af tre afsnit, der alle er i spillefilmslængde, og Claes Bang spiller sammen med blandt andre Lyndsey Marshal, Chanel Cresswell, Matthew Beard og Paul Brennen.

Claes Bang fik sit internationale gennembrud, da han spillede hovedrollen i den svenske film 'The Square', der vandt Guldpalmen på Cannes-festivalen i 2017. Samme år blev han belønnet med prisen for bedste mandlige hovedrolle ved European Film Awards.

Den danske skuespiller har for alvor fået gang i en international karriere. Claes Bang har også sikret sig en af de bærende roller i sidste sæson af den amerikanske serie 'The Affair'.