Se de vilde billeder: Realitybabe viser sine nye bryster

Cecilie Digemose er blevet et kendt ansigt herhjemme, efter hun har deltaget i dette års 'Paradise Hotel'.

Efter sin deltagelse i programmet, som desværre blev en kort fornøjelse, har Cecilie Digemose fortalt ærligt om, at hun gerne ville have lavet sine bryster større.

Den drøm er nu gået i opfyldelse, og i den forbindelse har hun valgt at stille op til et eksklusivt fotoshoot og interview med magasinet M!.

Du kan se en række af billederne fra fotoshootet, som Ekstra Bladet har fået lov at bringe, herunder:

Cecilie Digemose til fotoshoot med M!. Foto: Mikkel Laumann for M!

Cecilie Digemose fortæller, at hun er glad for de billeder, hun har fået taget i forbindelse med fotoshootet. Foto: Mikkel Laumann for M!

Cecilie Digemose arbejder til daglig som nude-model, og hun er derfor vant til at vise sin krop frem. Foto: Mikkel Laumann for M!

Cecilie Digemose overlader ikke meget til fantasien på de nye billeder. Foto: Mikkel Laumann for M!

I interviewet sætter Cecilie Digemose også et par ord på, hvorfor hun har valgt at få lavet sine bryster.

- Det gjorde jeg, fordi jeg følte, at jeg manglede min feminine side. Der er overhovedet intet galt med mine naturlige bryster. Jeg havde bare meget små bryster og følte, at jeg manglede noget fylde. Og det har jeg fået nu, siger hun i interviewet med M! og understreger, at hun er rigtig glad for resultatet:

- Jeg er så glad for resultatet af mine nye bryster. Det har gjort, at jeg er mere glad for mine bryster, og at jeg nu tør gøre nogle ting, som jeg ikke ville førhen.

Giver bedre selvtillid

Cecilie Digemose arbejder til dagligt som nude-model, og hun er derfor vant til at vise sin krop frem. De nye bryster har dog givet hende endnu mere blod på tanden i forhold til at posere foran kameraet.

- Det, jeg allerbedst kan lide ved mine bryster, er nok, at der er kommet meget mere fylde, som har gjort det hele meget lettere, når man f.eks. skal have taget billeder. Nu skal jeg ikke længere finde en vinkel, hvor de ser nogenlunde ud. Nu sidder de jo bare, hvor de skal, uden jeg behøver tænke så meget over det, siger hun og fortæller, at hun håber på, at de nye bryster med tiden vil få et mere naturligt look.

I en mini-serie på Viafree har man også kunnet følge Cecilie Digemoses bryst-eventyr både før, under og efter operationen.

Cecilie Digemose fortalte her, at der var en særlig ting, der bekymrede hende ved operationen.

- Jeg har aldrig været i fuld narkose. Jeg har aldrig prøvet at slippe kontrollen på den måde, men jeg ved, jeg er i gode hænder, lyder det fra Cecilie i programmet.

Operationen gik dog helt, som den skulle, og Cecilie Digemose er glad og tilfreds med resultatet.

