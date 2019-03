Se det her: Fie Laursen har vild tv-sex

Hvorfor vælger I at vise klippet af Fie Laursen og Jeppe Risager, der har sex i 'Ex on the Beach'?

- Som med alle andre scener, vi vælger at vise i ’Ex on the Beach’, har denne scene en betydning for handlingsforløbet i serien. Scenen med Fie og Jeppe er vigtig, for at du som seer bedre kan forstå deres forhold og de ting, som senere kommer til at ske i villaen, lyder det fra Katrine Herforth, der er programchef hos Discovery Networks Danmark.

Hvorfor er det nødvendigt at vise?

- Som i alle andre produktioner sammensætter vi programmerne og udvælger de scener, som er vigtige for det overordnede handlingsforløb. Vi har derfor de scener med i programmerne, som vi vurderer er vigtige, for at man som seer kan forstå deltagernes efterfølgende reaktioner og følelser, lyder det fra programchefen.

Hvilke etiske overvejelser ligger bag beslutningen?

- Den konkrete sexscene er som nævnt en del af en historiefortælling om Fie og Jeppes forhold, som vi vurderer er nødvendig for det overordnede handlingsforløb. Reality-genren er ikke ny, og vi tror ikke, at det kommer bag på hverken seere eller deltagere, at dating kan involvere sex. Det gør det også ude i virkeligheden. Når det så er sagt, sørger vi selvfølgelig for, at deltagerne er klar over, hvad de går ind til, og at alt foregår i fuld forståelse mellem alle parter.

Mange vil nok mene, at det er et voldsomt klip, der ligger på grænsen til porno. Hvor går grænsen i jeres øjne?

- Vi er naturligvis meget bevidste om, hvad og hvor meget vi viser i programmerne. Man vil komme til at se sex-scener i ’Ex on the Beach’, men programmet er meget mere end det. For sex-scenerne i programmet er altid med for en grund, og de er vigtige for at forstå de følelser, reaktioner og relationer, som deltagerne har i programmet.

Har I ikke et etisk ansvar over for mindreårige, der kigger med?

- ’Ex on the Beach’ vises aldrig før kl. 22.00 på Kanal 4, hvor man må formode, at de fleste mindreårige er gået i seng. Endvidere kommer der en advarsel før alle programmer. På dplay skal du tilkendegive, at du er over 15, inden du kan se programmerne.

Man har tidligere set at de i eksempelvis i 'Paradise Hotel' forsøger at bløde seancen op ved at putte frugter over deltagernes private dele. Har I overvejet at gøre det samme?

- Vi bruger logoer, hvor vi vurderer, der er et behov.

Konsulterer I deltagerne, før I viser klippene?

- Alle deltagere ved, at de bliver filmet 24/7, og at alt i princippet kan bruges i programmerne. Som på alle andre produktioner er der derudover naturligvis tæt kontakt til deltagerne løbende.

Har I i sidste eller nuværende sæson eksempler på sex-scener, der bliver for voldsomme til at vise. Og har I i så fald et konkret eksempel?

- Da vi filmer 24/7 igennem mange uger, og kun sender 3x45 minutter om ugen, er der naturligvis mange ting og scener, som aldrig rammer fladen. Afgørende for os er hele tiden, at vi viser de scener og situationer, som er vigtige for handlingsforløbet, og som giver seerne en bedre forståelse for, hvorfor deltagerne agerer og føler som de gør.