Se mine nye bryster: - Jeg elsker dem

Det var en storsmilende Christel Trubka fra 2015-udgaven fa 'Paradise Hotel', der fredag aften indtog den røde løber til Reality Awards i en gul og meget nedringet kjole.

Her kunne hun da også afsløre, at hun netop har fået lavet sine bryster, og at hun havde glædet sig til at vise dem frem i dagens anledning.

- De er lige blevet lavet. Jeg har ikke altid haft dem. Jeg fik dem lavet tredje december, så det er rimelig nyt. Der er faktisk også en uge til, at jeg må smide bh'en. Jeg må faktisk ikke rigtig gøre det i dag, men jeg har alligevel gjort det, sagde Christel Trubka med et grin.

- Jeg er meget glade for restulatet. Jeg havde 'manchest' før. Jeg gik i byen uden bh, selvom jeg ikke havde noget. Jeg følte, at der manglede det sidste, før jeg kunne have sådan nogle kjoler på, som jeg har i dag.

Christel er bestemt glad for sit nye forparti. Foto: Jonas Olufson.

Ifølge Christel Trubka har de nye fortrin gjort meget for hendes selvtillid.

- Det gør rigtig meget. Det sidste, jeg manglede, var mine bryster, og så mangler jeg at træne mig lidt op igen, for jeg mistede også min røv og sådan noget, sagde Christel Trubka, der den seneste tid har gennemgået et stort vægttab:

-Jeg tror, jeg har smidt 11 kilo. Det var ikke for meget dengang. Men jeg har tabt det steder, jeg ikke ønskede, så jeg vil gerne træne mig lidt op, sagde hun videre.

