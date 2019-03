Se Søren Pilmark som kongelig dobbeltgænger

DSB-Harrys far, Bahnsen, Torkild fra 'Blinkende lygter', Ørken-søn og rimende vært ved Eurovision Song Contest.

Herhjemme kender vi Søren Pilmark fra mange forskellige roller, men lige nu er det i Norge, der er bud efter den 64-årige skuespiller.

Søren Pilmark har landet rollen som kong Haakon i den kommende NRK-serie 'Atlantic Crossing', og han er lidt af en kongelig dobbeltgænger, hvis han selv skal sige det.

- Det er næsten uhyggeligt, hvor meget jeg ligner kong Haakon. Det havde jeg virkelig ikke troet, siger Søren Pilmark til den norske avis VG.

Søren Pilmark som kong Haakon og Tobias Santelmanns som kronprins Olav. Foto: Mattis Sundblad

Torsdag og fredag har Pilmark været i Lillehammer for at indspille de dramatiske scener fra krigens første dage.

- Jeg er meget beæret over at få lov til at spille kong Haakon i denne serie, siger Søren Pilmark videre til avisen.

Det har været en nødvendighed for de norske producenter af 'Atlantic Crossing' at finde en dansktalende skuespiller til rollen som kong Haakon. Han var - som nogen måske husker - næstældste søn af kong Frederik 8. og yngre bror til kong Christian 10. af Danmark. Kong Haakon var kendt som prins Carl, før han i forbindelse med sin tronbestigelse tog det norske kongenavn.

- På grund af sproget måtte vi jo have en dansk skuespiller, og dermed blev der færre at vælge imellem. Men Søren er en dygtig skuespiller, som spiller rollen som kong Haakon med værdighed og autoritet. Samtidig får han de empatiske og varme sider frem af kong Haakon, og det er vigtigt, siger Alexander Eik, der er manden bag den norske tv-serie, til VG.