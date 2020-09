Se TV2-chefens sex-kontrakt

Tirsdag stod smilende politikere på nakken af hinanden for begejstret at fortælle, at de var nået til enighed om en ny samtykkelovgivning.

Den nye lov betyder, at en kvinde og en mand skal være enige om, at de gerne vil have sex med hinanden, inden de kaster sig ud i akten. Hvis ikke de er det, er der tale om voldtægt.

Den lov giver Stine Mjaaland ikke meget for.

Hun er gift med Frederik Lauesen, der er tidligere sportsvært på TV2 og nu chef for TV2 Sporten, og derfor har det vakt nogen opsigt, at hun på sin egen og på hans profil på Facebook har postet et ret direkte samtykke.

Som det kan ses i opslaget, giver Stine Mjaaland sin mand 'permanent permission til at penetrere', og Frederik Lauesen må også godt 'lave snigeren', når hun sover.

Stine Mjaaland har fået mange kommentarer for sin sex-kontrakt, der af nogle bliver tolket som, hun udskammer voldtægtsofre.

- Det har på ingen måde været intentionen. Overhovedet, understreger Stine Mjaaland og forklarer, hvorfor hun lavede den skriftlige kontrakt til sin mand og efterfølgende offentliggjorde den.

- Det er egentlig en lussing til politikerne og deres signalpolitik. I mine øjne er den lov ren og skær signalpolitik, som jeg slet ikke kan forestille mig er anvendelig i virkeligheden. Det vil jo stadig være ord mod ord, siger hun til Ekstra Bladet.

Ifølge Stine Mjaaland er loven ikke gennemtænkt.

- Hvad så når man er i gang med at nusse, skal man så stoppe op og lave en fast aftale. Og hvad når man er 16 år og fumler i forvejen og tager sig sammen til at finde et kondom frem. Skal man så afbryde seancen og få et samtykke. Det kommer jo ikke til at ske. Jeg synes helt ærligt, at politikerne har brugt tid på noget, der aldrig kommer til virke. Alt for lang tid, siger hun og lægger ikke skjul på, at hun mener, at tiden kunne være brugt bedre på tiltag, der rent faktisk hjælper voldtægtsofre.

- Jeg har bestemt ikke lagt det her ud på Facebook for at pege fingre ad nogen. Ikke andre end politikerne. Og så vil jeg altså godt sige, at jeg lavede papiret som en kærlighedserklæring til min mand. Jeg synes, at han er mega-lækker, siger hun.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar til den kærlige sex-erklæring fra Frederik Lauesen.