Se videoen: Bro i voldsomt slagsmål på natklub

Det gik ikke stille for sig, da den danske popstjerne Bro - med det borgerlige navn Kevin Andreasen - torsdag aften gæstede den københavnske natklub Arch.

Ekstra Bladet har fået fat i en video, der tydeligt viser, at Bro i løbet af natten kommer i tumult med en gruppe mænd på natklubben.

I videoen kan man se, at Bro står meget tæt på en anden mand, som han tydeligvis har en diskussion eller uenighed med.

Pludselig får Bro et ordentligt skub, og det får popstjernen til at lange kraftigt ud efter manden, der skubbede ham, flere gange, hvilket ender i et voldsomt slagsmål mellem de to.

Under slagsmålet er der flere personer, der forsøger at skille de to ad, men uden det store held.



Ekstra Bladet har været i kontakt med Bros manager, der bekræfter, at Bro har været involveret i slagsmålet. Derudover oplyser han, at popstjernen ikke har yderligere kommentarer til episoden.

Ekstra Bladet har ligeledes forsøgt at få en kommentar fra Arch, men det har i skrivende stund heller ikke været muligt.



Gav en mand en flad

Det er ikke første gang, at Bro kommer galt af sted i byen.

I juli sidste år florerede en video af Bro på de sociale medier, hvor han skændtes med en mand efter en koncert i Italien.

I slutningen af videoen så man den danske hitmager slå ud efter manden, så der lød et ordentligt klask. Efter slaget opstod der tumult, og folk omkring sangeren fik ham væk fra manden.

Videoen, som hurtigt spredte sig, fik efterfølgende Bro til at gå til tasterne på sin Facebook-profil.

'Kære alle. Da jeg skulle optræde i går i Italien, gik det ikke som jeg havde ønsket. Jeg var slet ikke mig selv og kan intet huske fra hele aftenen. Jeg er sikker på, at er var nogen, der har puttet noget i min drink – anden forklaring har jeg ikke', skrev han i opslaget.

'Der florerer en video med mig, som definitivt ikke er flatterende, og jeg er virkelig ked af den måde, jeg fremstår på. Fans, venner, familie…… jeg håber, at I kan tilgive mig og min opførsel. Og husk…… Pas på med jeres drinks! If you don’t have it in your hand – don't drink it!', skrev han videre.

