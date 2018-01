Se videoen: 'Vild med dans'-stjerne styrter ved prisuddeling

Det blev en kaotisk efterfest for Frederik Nonnemann, der væltede ved Reality Awards

Det gik ellers lige så godt, men ved efterfesten til Reality Awards fik 'Vild med dans'-stjernen Frederik Nonnemann et 'puf' og styrtede ned på gulvet.

- Jamen, det der sker, det er, at jeg møder en barndomsveninde derude og så får jeg et puf, og der er nogle trapper, så jeg brager ind i alt og alle, fortalte han.

Han endte da også i armene på en af de andre gæster ved det vanvittige awardshow.

- Så lå jeg 'head over heels' over en flot pige, jeg måtte tage hende op og sige 'er du okay?', fortalte han.

Men det var slet ikke pigen, Frederik Nonnemann skulle være bekymret for at have generet med sit fald.

- De her gutter de var sådan 'ja, vi kræver noget nyt, du har væltet vores champagne', forklarede han.

Frederik Nonnemann var ikke den eneste, der styrtede ved showet. Paradise-pigerne fik også overbalance efter en hed lapdance under showet. Foto: Mogens Flindt

Det der sker

Frederik Nonnemann, der dannede par med Julia Sofia ved sidste års 'Vild med dans', var dog ikke helt enig i, at det var ham, der skulle købe noget nyt drikkelse til de tørstige gæster.

- Hvis du er til Reality Awards, så er det jo det, der sker, sagde han.

Det fik Ekstra Bladets reporter til at spørge, om det måske er den alkohol Frederik Nonnemann selv havde indtaget, der var skyld i styrtet.

- Nej, det synes jeg ikke, forklarede han.

Ved sidste års 'Vild med dans' blev det til en femteplads for Frederik Nonnemann og youtuberen Julia Sofia. De to har tidligere udtalt, at de stadig er rigtig gode venner, efter danseprogrammet sluttede.

Frederik Nonnemann og Julia Sofia dannede par ved sidste års 'Vild med dans' Foto: Mogens Flindt

Du kan se hele Frederik Nonnemanns styrt i videoen øverst oppe.

