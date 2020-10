Sean Connerys danske elskerinde til Ekstra Bladet: - Han var virkelig dejlig

Lørdag døde skuespilleren Sean Connery 90 år gammel.

- Nej, hvor synd!, udbryder Helle Byrn, da Ekstra Bladet overbringer hende den triste nyhed, mens hun kører på en smal bjergvej i Sydspanien.

Tilbage i 1996 og halvandet år frem havde Helle Byrn et hemmeligt forhold til verdensstjernen, som hun den gang var nabo til i Marbella.

- Han var sådan en spændende mand. Han har virkelig sat sit aftryk i verden og hos mig, fortæller 67-årige Helle Byrn.

Sean Connery er død

De to mødtes, da hun skulle interviewe ham, og så sagde det bare bang mellem dem, som hun siger.

- Han var meget ukrukket og nede på jorden. Det kunne jeg godt lide. Jeg var på den anden side heller ikke benovet over ham. Så vi kom meget tæt på hinanden i den tid, siger hun og fortsætter.

- Jeg kunne virkelig godt lide ham. Rummet sitrede, når han trådte ind i stuen. Han var virkelig dejlig at være sammen med, mindes Helle Byrn, der var single, mens hun var elsker med verdensstjernen.

Helle Byrn er trist over, at Sean Connery er død. Hun var hans elsker i halvandet år. Privatfoto

- Vi var sammen on/off, når han var i Marbella. Det er ikke noget, jeg er stolt at. Man kan ikke være stolt af at kende en person. Men jeg er virkelig glad for at have kendt ham. Han var en stor personlighed og jeg kondolerer til alle hans nærmeste.

- Håbede du, at det blev til mere mellem jer?

- Måske i små øjeblikke, men han var jo gift og havde en kone, så jeg vidste godt, at sådan ville det ikke blive, siger hun.

- Hvorfor stoppede det mellem jer?



- Jeg var lidt træt af kun at være elskerinde. Jeg følte mig måske lidt udnyttet. Jeg er en intelligent pige, så en dag måtte jeg sige stop. Det var tid til at jeg kom videre, siger Helle Byrn, der driver Marbella Design Academi.

- Hvordan reagerede han på det?

- Som mænd nu gør. Han prøvede et stykke tid, men så stoppede det. Og det er mange år siden, vi har haft kontakt, siger Helle Byrn, der er glad for den tid, hun fik med Sean Connery.

- Der er ingen bitterhed mellem os og jeg fortryder det ikke. På ingen måde. Det var en fornøjelse at kende ham og at være i hans selskab.

Ingen minder Sean Connery var ikke den type mand, der overdyngede sin danske elsker med gaver. Faktisk har Helle Byrn ikke et eneste materielt minde fra sin tid med den nu afdøde stjerne. - Sådan var han ikke. Jeg fik ikke gaver af ham. Det var han alt for nede på jorden og ukrukket til at tænke på, siger hun. Nogle gang kunne han godt have lidt med, som parret kunne hygge sig med, når de sås. - Hvis han kom med noget, var det en flaske champagne eller noget i den stil. Det kunne han godt finde på at tage med, når vi skulle være sammen.

Sean Connery er død

Damernes ven: Sådan husker vi Connery