Seebach angriber: TV2 kører personlig hetz

Det er den samme gamle sang, om et byggeprojekt, der bliver opført af underbetalte håndværkere, som desuden arbejder ulovligt.

Denne gang lyder den velkendte melodi dog fra en af Danmarks største popstjerner, Rasmus Seebach, som viser sig ikke at være meget af en engel alligevel.

Hans firma S & S Ejendomsinvest Aps smed 17 millioner kroner i et lejlighedsbyggeri, som TV2 senere har afsløret blev bygget under ulovlige forhold.

Men nu går svigermors drøm til angreb. Dog ikke i et interview ansigt til ansigt med TV2, men derimod på sin facebookfanside, hvor han blandt andet skriver:

'TV2 er vidende om, at jeg kontraktligt har gjort, hvad jeg kunne for at forhindre ulovligheder på byggepladsen. Alligevel har TV2 valgt at køre en ufin, personlig hetz med misvisende sensationsoverskrifter.'

Netop tvisten om kontrakten er blevet midtpunkt i 'sensations-sagen', til trods for at det er en kendsgerning, at arbejdet er blevet udført underbetalt og ulovligt.

Hvem sagde hvad, hvornår?

Rasmus Seebachs manager, Nicolaj Bundesen, har nemlig ifølge TV2 ikke ønsket at fremlægge en kontrakt, der ifølge ham skulle vise, at 'Rasmus har gjort sit for at sikre ordnede forhold.'

Det skyldes ifølge TV2, at der ikke måtte citeres fra den, og at TV2 skulle skrive under på ikke at bringe historien om Rasmus Seebach for at få lov til at se dokumentet.

Ikke første gang Det er ikke første gang, at den 39-årige popsanger er hovedperson i en sag om underbetalt arbejdskraft. I 2013 beskrev Fagbladet 3F, hvordan Seebach fik sat sin private villa på Frederiksberg i stand af polske håndværkere med timelønninger, der også lå under 50 kroner. Dengang fremlagde han en entreprisekontrakt, der viste, at han havde krævet, at arbejdet foregik på overenskomstmæssige vilkår, hvilket han altså ifølge TV2 ikke har gjort i den verserende sag.

Det benægter Nicolaj Bundesen dog kategorisk overfor Ekstra Bladet, hvor han i en sms skriver:

'TV2 takkede ad flere omgange nej til at se aftalen (...) fakta er, at TV2 adskillige gange op til dette blankt afviste at ville se aftalen uden forbeholdet(om ikke at udgive historien med Rasmus Seebach, red.)'

Altså, enten lyver Rasmus Seebach, eller også lyver TV2. Det virker dog til, at popsangerens mange fans hælder til at tro ham. De trofaste fans får også en tak til sidst i opslaget, der i skrivende stund har fået 4400 reaktioner.

'Jeg vil gerne takke dem, som på trods af den seneste uges mediestorm har forholdt sig kritisk til overskrifterne og ved, hvad jeg står for.'

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar på sangerens af kritik fra TV2.