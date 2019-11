Seebach: Det ville være rart med lidt fred

For Rasmus Seebach kommer inspirationen ofte, når han mindst venter det

Rasmus Seebach, der netop nu fejrer sit tiårs-jubilæum, arbejder ikke som de fleste andre 37 timer om ugen.

Man kan nemlig ikke bede tekster og melodier om at holde sig væk, bare fordi man har besluttet sig for at holde fyraften fra pop-jobbet.

- Det med at være sangskriver er noget underligt noget, for selv når man har fri, har man ikke helt fri alligevel, for melodierne og teksterne kommer jo hele tiden. Jeg har altid melodier og tekster, der drøner rundt i mit hoved, siger Seebach og fortsætter:

- Jeg har tænkt mig at blive ved, lige så længe det flyder i mig. Lige så længe, jeg kan mærke, at sangene bliver ved med at komme, og jeg har noget på hjertet. Den dag, jeg skal sidde og tvinge det frem, og det ikke længere kommer naturligt, så holder jeg en lang pause.

- Frygter du, at det stopper?

- Nej, overhovedet ikke. Jeg ville faktisk synes, det ville være lidt rart, hvis man kunne få lidt fred oppe i knolden en gang imellem.