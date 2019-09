Seebachs kæmpekasse: Her skal han bo

Sangmillionerne sidder løst.

Rasmus Seebach har lige købt en hvid og gigantisk ejendom i hjertet af whiskybæltet, 2900 Hellerup.

Det bekræfter sangerens manager, Nicolaj Bundesen.

Se også: Single: Seebach er for usexet

- Det kan jeg godt bekræfte.

- Han føler, at tiden er moden til at prøve noget andet og nyt, siger han.

Rasmus Seebachs nye hus ligger på en over 1300 kvadratmeter stor grund. Foto: skraafoto.kortforsyningen.dk

Seebachs nye hjem er en pragtejendom, der blev opført i 1899, og som spreder sig over 392 kvadratmeter fordelt på 11 værelser.

Grunden er på 1361 kvadratmeter, og kælderen rummer 228 kvadratmeter.

Da ejendommens nye skøde endnu ikke er tinglyst, fremgår prisen heller ikke af Tingbogen.

Af BBR-oplysningerne aflæses dog den månedlige ejendomsskat på intet mindre end 14.284 kroner.

Her er Seebachs nye hus 1 af 3 Foto: Linda Johansen 2 af 3 Foto: Linda Johansen 3 af 3 Foto: Linda Johansens

Hverken Rasmus Seebach, hans manager eller sælger, en tidligere semiprofessionel fodboldspiller og filminstruktør, ønsker at oplyse om prisen.

Af det tidligere skøde fremgår det dog, at sælger selv købte huset for to år siden for omkring 20 millioner kroner.

Se også: Seebach i åbent opgør med Lukas

Dengang trængte det til en kærlig hånd, som huset nu har fået.

Derfor kan det forventes at være steget betragteligt i værdi.

Et nyt hjem

I fredags til ’Vild med dans’ fortalte Rasmus Seebach, at han og fruen, Julie Teglhus, havde fundet deres nye hjem.

- Man kan virkelig mærke, når noget er hjem, selvom det er svært at forklare, præcis hvad det er, der gør det, sagde han.

Dermed kan han også flytte ud af svigermors gæsteværelse, hvor han, Teglhus og deres søn, har boet den seneste tid.

Se også: Seebach sælger huset: Det skal han nu

- Hun er typen, der godt kan lide at få en lille øl til frokost - og måske også til aften - så man behøver ikke sidde og være en lille dengse, sagde sangeren, der ligeledes understregede, at han nyder at bo hos sin svingermor.

Rasmus Seebach solgte for nylig sit hus på Frederiksberg i København.