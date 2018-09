Seere raser igen over app-afstemning

Det var galt i første program sidste fredag - og mange seere oplevede stadig i aften, at det var umuligt at stemme på sine favoritter i afløseren for 'X Factor' -'Live' med Sanne Salomonsen og Lina Rafn som dommere.

I sidste uge oplevede seerne, at det halve minut hver enkelt deltager fik på scenen til at levere deres livs optræden, var for lidt tid i forhold til den tilhørende app, som skal bruges ved afstemninger.

Signalet var forsinket på app'en, og når der så var opnået forbindelse, viste det sig, at det næste levende billede allerede stod på scenen, og så var det for sent at stemme på sin egen favorit.

Seerne rasede, og til i aften havde DR ændret konceptet. Nu kunne man stemme, til den næste optrædende begyndte - det vil sige, at der var omkring halvandet minut til rådighed.

Alligevel er det gået galt, hvis man følger programmets Facebook-side.

Her bliver utilfredsheden luftet påny.

'Fix nu Jeres lort. Hvad hjælper et ekstra minut, hvis der ikke kan opnås forbindelse til Jeres server', skriver Carrie Andersen.

'Fuldstændig spild af tid. Afstemningen er slut inden der overhovedet har været spillet en tone', nævner Sidsel Stoustrup.

'Skuffet havde glædet mig til at stemme', fortæller Karina Ør.

'Flot, Jeres app virker ikke. Er lige hentet, har registreret mig, og den står bare og indlæser. Det gælder både på 4G og WiFi. Så svært er det vel heller ikke at have app'en på plads, inden programmet starter, anfører Thomas Christensen.

Undervejs forsøger DR at hjælpe seerne.

Åbenbart ikke med det store held.

En medarbejder skriver efter råd fra 'vores teknikere', at man bør forsøge at opdatere app'en igen.

De fremkalder dette svar fra Thomas Christensen:

'Den skal vel ikke opdateres, når den lige er hentet. Det giver ikke mening'.