Seere raser: Nu svarer TV2 på heftig kritik

Forleden blev den sidste nydanser i den kommende sæson af 'Vild med dans' afsløret, da TV2 bekræftede, at Nukâka Coster-Waldau, der er skuespiller og gift med Nikolaj Coster-Waldau, er en del af danseprogrammet, når det har premiere til oktober.

Men siden da er det væltet ind med kritiske kommentarer fra utilfredse seere, der mener, at castet i år simpelthen er for ukendt, og at danserne snart er mere kendte end nydanserne.

Den kritik tager de dog med ophøjet ro hos TV2.

'Vild med dans’ publikum har altid haft et stort engagement – og diskussionen om, hvem der er 'kendte nok' har vel nærmest eksisteret lige så længe som 'Vild med dans' selv', lyder det fra Thomas Strøbech, der er underholdningsredaktør hos TV2, i en mail til Ekstra Bladet.

'Et bredt mix'

Han fortæller, at det er meget bevidst, at de har en bred vifte af mere eller mindre kendte mennesker i 'Vild med dans'.

'Vi sammensætter altid et bredt mix af medvirkende – og det er klart, at nogle navne rammer bredere end andre. Men det er ikke min fornemmelse, at castet i år er mindre kendt end de andre år. Jeg synes, vi stiller med et skarpt hold, som brugerne kan glæde sig til at møde', lyder det fra Strøbech, der fortsætter:

'Forskellen er bare, at vi ikke har sendt endnu, så brugerne har ikke haft chancen for at lære alle de medvirkende at kende – og sidder derfor måske også med en fornemmelse af, at de synes en Jacob Fauerby, en Simon Stenspil eller Sarah Mahfoud – som er nogen af de seneste års vindere – er mere kendte end de måske mente, da de sæsoner startede'.

Tv-ekspert: - Det er meningen Ifølge Keld Reinicke, der er tv-ekspert og blandt andet har været med til at udvikle 'Vild med dans', er det en del af programmets præmis, at mindre kendte danskere får noget 'shine' i programmet. - Det, der er det vilde ved det her format, og det, som 'Vild med dans' kan, er, at de tager ukendte og gør dem kendte. Det fungerer bedst, når der er nogle med, som man ikke kender, og som man forelsker sig i, og de så bliver stjerner, siger han og tilføjer: - Man kan sige, at man har a-kendte, b-kendte, og c-kendte. B og c er ikke dårligere mennesker. Det handler om deres kendskabsgrad. Men det er ofte b- og c-kendte, der har den bedste historie. Og så er det klart, at det er en fordel at have to eller tre a-navne, som kan lokke folk ind og se programmet. Men det er meget sjældent, at det er de a-kendte, der går hele vejen. Keld Renicke fortæller, at det efter hans overbevisning er helt bevidst, at man de seneste år har set flere og flere mere eller mindre ukendte navne i danseprogrammet. - Man tager større satsninger og henter ukendte ind, fordi man gerne vil have nye målgrupper ind. For eksempel folk, der er store på Instagram. Det gjorde man ikke på samme måde før i tiden. Men det har ændret sig siden da, og derfor går man helt bevidst efter dem. Derfor tror han også på, at 'Vild med dans' vil være et hit i mange år endnu. - Formatet er rigtig stærkt. Så selvom flow-tv bliver mindre, så er det her noget, der kan trække folk til. 'Vild med dans' har jo kørt i mange år, og normalt ville man nok sige, at nu var det ved at være nok. Men der er der jo sket det med klassisk tv, at man holder fast i det, der fungerer i længere tid. - Vi ser en generel tendens til, at programmer, der fungerer, bliver der. Her bruger man det gamle, og det innovative holder man til streamingtjenesterne. Ifølge mig er 'Vild med dans' et af de bedste formater i Danmark. Vis mere Luk

Ifølge Strøbech er det en del at programmets præmis, at man lærer nye mennesker, der måske ikke er så kendte i den brede befolkning, at kende i kraft at programmet.

'Der er også flere, der nævner, at de professionelle dansere efterhånden er mere kendte end de kendte. Hvis den sætning giver mening, tror jeg faktisk også, den er en del af hemmeligheden bag den gensynsglæde, mange forbinder med Vild med dans', lyder det fra Strøbech.

'Det er de færreste programmer forundt at have så stærkt et ensemble af tilbagevendende karakterer år efter år, og vi kan også se på vores egen platforme, at brugerne typisk er mere interesserede i de professionelle dansere, som de glæder sig til at bruge endnu et efterår. Den helt store kærlighed til nydanserne blusser først for alvor op, så snart programmet går i luften'.

De deltager i 'Vild med dans' 2020: 1 Lars Krog Jeppesen Håndboldspilleren er klar til at indtage dansegulvet. 2 Sara Bro Radioværten skal nu i gang med dansen. 3 Hilda Heick Den ældste deltager. Dansktop-dronningen er klar til dansegulvet. 4 Wafande Musikeren kaster sig ud i en mere visuel tilgang til rytmerne. 5 Janus Nabil Bakrawi Skuespilleren skal til at snøre danseskoene. 6 Merete Mærkedahl Danskerne skal lære skuespilleren endnu bedre at kende på gulvet. 7 Albert Rosin Harson Den yngste deltager er skuespilleren Albert. 8 Vicky Knudsen Vicky skal droppe jord under neglene som tv-vært og have de højhælede sko på. 9 Emili Sindlev Influencer og modebloggeren skal prøve kræfter med dansen foran hele Danmark. 10 Morten Olsen/Faustix Dj'en skal væk bag fra pulten og ud på dansegulvet. 11 Kristian Bech Tv-værten skal i gang med et helt nyt koncept. 12 Nukaka Coster-Waldau Skuespilleren har nu fundet tid og lyst til at medvirke i programmet.

Den nye sæson af 'Vild med dans' har premiere 2. oktober.