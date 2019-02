Seere raser: - Seriøst, DR!?

End ikke den forestående weekend kunne dulme iltre DR-seeres irritation, efter DR lagde reklamebjælker i bunden af fredag aftens udsendelser.

'Vind en Audi Q3' stod der lokkende i reklamen for lørdagens 'Danmarks Indsamling', der skal hjælpe fattige børn over hele kloden.

Reklamebjælkerne tonede frem fire gange fredag aften, hvilket fik dusinvis danskere til at fare til tasterne for at lade frustrationen komme til orde.

Seriøst DR?

Blandt de mere end 30 opslag på DR's Facebook-side finder man Louise Rohini Rasmussens:

'Seriøst DR!? Midt i Disney sjov 2 gange!! Lad nu være med at ødelægge deres program, det er deres forældre som skal tage stilling til Danmarks Indsamlingen, skriver hun.

Problemet blev ikke mindre, efter reklamen atter dukkede op under 'Historien om Danmark' i et afsnit om vikingerne.

'Godt nok irreterende at se en spændende udsendelse om vikingerne'

'Og så popper Danmarks indsamling flere gange op på skærmen under udsendelsen!', skriver Helle Sejten og kvitterer med et vredt smiley.

Kede af det

DR's redaktør for 'Danmarks Indsamling', Anders Thomsen, fortæller, at reklamen blev strategisk placeret fredag aften.

Han oplyser, at den blev vist to gange 35 sekunder under 'Disney Sjov' og igen under 'Historien om Danmark' i to gange 45 sekunder.

- For at gøre opmærksom på indsamlingen i dag er de placeret der, fordi det er der, vi har flest seere, siger Anders Thomsen.

Han har set seernes utilfredshed på Facebook og fastslår, at kritikken er taget til efterretning.

- Vi skal ramme en balance, hvor vi gør opmærksom på, hvad der sker i verden, og samtidig sikre en god oplevelse på DR - også for dem, der ikke bryder sig om indsamlingen.

- Få blev meget vrede over det, og det er vi kede af. Vi tager det i vores evaluering, for vi arbejder hele tiden på, hvordan vi finder den rigtige balance, siger redaktøren.