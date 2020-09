Seerne undrer sig: 'Hvad er der dog sket?'

Søndag aften sad lige under 600.000 danskere og så med, da 'Toppen af poppen', hvor blandt andre Medina, Burhan G og Søs Fenger fortolker hinandens hits, løb over skærmen på TV2 i forbindelse med programmets ti års jubilæum.

I forbindelse med søndagens program var det dog ikke kun deltagernes sangevner og spændende nyfortolkninger, seerne bemærkede.

På de sociale medier faldt snakken blandt programmets seere nemlig hurtigt på, at Burhan G ser ud til at have tabt sig meget den seneste tid.

'Jeg er i chok. Han er godt nok blevet tynd. Hvad er der dog sket?', skriver en bekymret seer.

'Hvad fejler Burhan G? Han ser godt nok tynd ud', skriver en anden.

'Han ser syg ud. Også mærkeligt at han skal have hat på hele tiden. Håber virkelig han er okay', lyder det videre, mens flere påpeger, at de blev chokerede over at se, hvor tynd Burhan G er blevet.

Ekstra Bladet har i den forbindelse været i kontakt med Burhan G's manager, Christian Backman, der forsikrer, at Burhan G har det glimrende og i øjeblikket bruger størstedelen af sin tid på at lave musik.

'Han har det rigtig godt. Han valgte for lidt tid siden at lukke midlertidigt ned for sociale medier for at fokusere på en masse ny musik, som udkommer snart', lyder det i et skriftligt svar, hvor manageren ligeledes takker for seernes omsorg.

'Burhan fokuserer stadig meget på kost og træning og sætter helbredet meget højt', lyder det videre.

Her ses Burhan G, imens han fortolker en af Søs Fengers sange. Foto: Per Arnesen/TV2

Pause fra sociale medier

For et par uger siden meddelte Burhan G på sin Instagram-profil, at han ville trække sig fra de sociale medier og fokusere helt og holdent på at lave musik.

'Album fordybelse. Social media pause. Vi ses på den anden side. B', skrev han i et opslag på Instagram, hvor han sidenhen slettede alle sine tidligere indlæg.

Her ses et ældre billede af Burhan G. Foto: Peter Hove Olesen

I en forbindelse ønskede flere fans ham god vind.

'God arbejdslyst! Vi glæder os,' lød det fra en.

'Held og lykke. Glæder mig,' skrev en anden, mens en tredje fortsatte:

'Ses til jul mester - glæder mig'.