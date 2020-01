Sender heftig stikpille til kendt tv-vært

Det var en storsmilende Natasja Crone, der lørdag aften kunne lade sig hædre, da det stod klart, at hun havde vundet den prestigefyldte pris som årets tv-vært ved TV Prisen 2020, som blev afholdt på Tivoli Hotel og Kongres Center lørdag aften.

Men hendes takketale efterfølgende var ikke lutter smil og glæde.

Her kom den kendte TV2-vært nemlig med en heftig stikpille til journalist og tv-vært Anders Lund Madsen, som hun rettede en skarp kritik af.

- Nu vi snakker om kvindelige tv-værter, stilletter og rynker, lød det fra Natasja Crone, som fortsatte:

- Ved mit første program som 24-årig, der skrev Ekstra Bladet, at jeg lignede en gammel kælling. Det er ikke for at ødelægge den dårlige stemning, men det var dig, der skrev den, Anders, sagde hun henvendt til Anders Lund Madsen, der tidligere har arbejdet som journalist på netop Ekstra Bladet.

Det førte til, at de fremmødte i salen gav Natasja Crone et stort bifald, mens Anders Lund Madsen blev noget forfjamkset.

- Jeg vil gerne sige undskyld, sagde han, inden han fortsatte videre i showets program.

Udmeldingen fra Natasja Crone kommer efter, at der den seneste rum tid har været heftigt gang i debatten om kvinder på arbejdsmarkedet. Der blev især pustet liv til den, da journalist Birgitte Erhardsten tirsdag lavede et indlæg i Berlingske, hvor hun opfordrede kvinder til at droppe synlig kavalergang og nøgne skuldre for at stoppe hverdagssexisme på arbejdspladsen.

Natasja Crone og Rasmus Tantholdt på den røde løber forud for prisuddelingen. Foto: Linda Johansen

Hilsen til kæresten

Det var dog ikke kun kritik, der kom fra Natasja Crone under hendes takketale. Her nåede hun også at sende en særlig tak til sin kæreste, korrespondenten Rasmus Tantholdt.

- Du er min skarpeste, men også mest fair kritiker, sagde hun fra scenen.

Forud for showet mødte Ekstra Bladet parret på den røde løber, og her lagde Rasmus Tantholdt da heller ikke skjul på, at han var stolt af sin kendte kæreste.

- Jeg synes jo, at der er mange dygtige i det felt, men Natasja er uden tvivl den dygtigste. Jeg er meget stolt af hende, og hun fortjener virkelig at vinde, lød det fra Rasmus Tantholdt.

Anders Lund Madsen på den røde løber. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Anders Lund Madsen i forbindelse med lørdagens strabadser, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.