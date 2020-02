Sendte heftig stikpille til tv-vært: - Jeg drillede bare

Ekstra Bladet har været i kontakt med Anders Lund Madsen, der nu beklager sin håndtering af situationen til TV Prisen.

'Den tv-anmeldelse handlede om et debatprogram på TV2 ved navn 'Planet Danmark' fra 1995, som jeg helt tydeligvis ikke kunne lide. Og jeg sammenlignede Natasja Crone med en gammel kælling, fordi TV2’s sminkøser åbenbart havde brugt en masse pudder. Det var ufølsomt skrevet og åbenbart også ret dumt, for Natasja Crone læser det og husker det i 25 år, og når hun så får sin velfortjente pris, så er det dét, hun tænker på,' skriver han i en sms til Ekstra Bladet og fortsætter:

'Så det har såret hende, og det er synd. Det er bare fjernsyn, og man skal ikke for himlens skyld ikke tage sig af, hvad alle de andre synes om det. Jeg har lige siden første gang, jeg var i medierne, fået at vide igen og igen i over 30 år, at jeg er grim, ulækker, fed, usoigneret, lille, dum, sygdomsbefængt, frastødende, talentløs, idiotisk, bebumset, fedtet, kvalmende og så videre - senest i din egen avis i tirsdags i kommentarerne til artiklen om Lars Løkkes og min nye podcast, hvor jeg tilmed fik at vide, at jeg 'ser usund ud med det tykke hoved' og 'ligner en hjemløs og 'bliver grimmere og grimmere for hver eneste time der går’. Hver time!!!'.

'Men det er jo i virkeligheden ikke så vigtigt. Jeg ved, at jeg er dårende smuk, et faktum Natasja Crone da også meget usarkastisk og overhovedet ikke ironisk påpegede oppe på scenen i går aftes. Mens hele forsamlingen skreg af grin. Og tak for det! Og på samme måde ved Natasja Crone uden tvivl godt, at hun aldrig har lignet en gammel kælling. Det var dét med alt det pudder for hulan. Og rigtig meget pudder kan få enhver til at ligne en 'gammel kælling'. Men jeg vil gerne undskylde, at jeg skrev det dengang. Livet er afgjort for kort til at bruge tiden på at såre ordentlige folk, bare fordi man ikke kan lide et fjernsynsprogram. Undskyld. Og en ekstra undskyldning for en sikkerheds skyld. For det er garanteret ikke det eneste idiotiske, jeg har skrevet om andre folk: Undskyld'.