Ser du ligheden? Clara Toft Simonsen har fået tips fra sin kendte moster

Clara Toft Simonsen har fuld fart på karrieren, og hun har lige udgivet sit første album, 'August 2018', hvor hun optrådte med flere af sine sange til 'The Voice 18'' i Tivoli.

Måske tænker du, at Clara virker bekendt. Hun er nemlig i familie med den tidligere topmodel Renée Toft Simonsen, der var blandt 1980'ernes kendte ansigter.

Den 18-årige sanger havde da også overvejet at gå i sin kendte mosters fodspor på catwalken.

Siden Clara var helt lille, har hun haft en drøm om at være model, og her hjalp hendes model moster med at lære hende at spille op til kameraet.

- Hun tog ret mange billeder af mig som lille, og hun lærte mig at posere, lyder det fra Clara, da Ekstra Bladet fangede hende på den røde løber til 'The Voice 18'', hvor sangeren optrådte.

Renée Toft Simonsen. Foto: Erns Van Norde

Selvom den kendte moster har trænet sin niece til at blive model, så manglede den blonde sangerinde et par centimeter til at få samme karriere som Renée.

- Jeg er ikke høj nok. Jeg ville gerne, da jeg var lille. Det var meget en familieting, så betød det også meget for mig at blive model, da mange i familien var det, fortæller Clara Toft Simonsen.

Musikere har ingen højdekrav, og nu er Clara gået i onkel Thomas og fætter Hugos fodspor i stedet.

- Det var altid musikken, jeg gerne ville. Jeg har kunne synge, før jeg kunne gå. Det har altid været i mig, slutter Clara Toft Simonsen.

Se klippet øverst i artiklen, og se Clara posere ligesom sin moster

