Ser kæresten knalde en anden pige: - Det er øv

Til forpremieren på 'Ex on the Beach' måtte Amanda Mogensen se sin daværende kæreste have sex med en anden på tv

Der er knald på i tv-programmet 'Ex on the Beach'. Her havde deltagerne Nicklaes og Ditte sex første aften, men da første program er klippet færdigt og klar til at ramme skærmen, er meget ændret.

Ditte har sin flirt, der senere skal blive hendes kæreste, og Nicklaes er blevet kærester med Amanda. Derfor er den lidenskabelige stund med Ditte og Nicklaes ikke noget, man ønsker at grave for meget i.

Men så er det godt, at produktionen har stablet programmet 'Efter Ex' på benene, hvor man følger deltagerne efter hjemkomsten til Danmark. I denne uges afsnit er vi nået til forpremieren på 'Ex on the Beach', hvor lagengymnastikken bliver vist.

- Jeg har det lidt stramt. Det har jeg, siger Amanda til kameraet, kort efter at have set kæresten slå sig løs på lagnet.

Her har Nicklaes haft det cirka ligeså stramt.

- Jeg har en lidt sur Amanda ved siden af mig, og Ditte er lidt ked af det ovre på den anden side. Så det er lidt blandede følelser. Det er som at være tilbage i villaen, siger han lettere anstrengt.

Ditte fortæller, at Amanda slet ikke gider have øjenkontakt med hende, og Amanda virker da også lidt mere presset, end hun giver udtryk for.

- Jeg ved godt, det er fortid, men jeg synes stadig, det er øv, siger hun.

Her ses parret sammen til premieren på 'Ex on the Beach' sæson fire. Foto: Linda Johansen

Har slået op

Efter hjemkomsten fra Brasilien, hvor programmet blev optaget, fortsatte Nicklaes og Amanda som kærester. De flyttede også sammen i hans lejlighed i Hedehusene, men i slutningen af maj kunne Nicklaes fortælle på Instagram, at parret var gået fra hinanden, og at det var sket nogle uger forinden.

- Jeg har været træt af at holde det hemmeligt. For min skyld havde vi ikke behøvet at trække det så langt ud, som det er endt med, sagde Nicklaes i den forbindelse til Ekstra Bladet og understregede, at det ikke var nemt at slå op med Amanda.

- Det var meget svært. Jeg gik med tanken i to-tre ugers tid, hvor jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre. Jeg elsker hende rigtig højt, men jeg havde ikke de der kærestefølelser mere, og det var synd for hende.

Siden bekræftede også Amanda bruddet på sin Instagram, hvor hun i en story sagde:

- Så kom det ud. Nicklaes og jeg er ikke kærester. Vi snakker næsten ikke sammen. Det var ham, der gik fra mig - meget pludseligt, så det har taget rigtig hårdt på mig, og jeg bor på Amager igen.

