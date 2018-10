Sexy mama i 'Vild med dans'-forvandling: Så meget har hun tabt sig

'Vild med dans' kører for fuld drøn hver fredag aften, og det er ikke kun grænser, der bliver rykket i programmet. Kiloene rasler også af flere deltagere.

En af dem er tv-værten Signe Lindkvist, og de færre kilo på sidebenene er noget, som dansepartneren Thomas Evers Poulsen har lagt mærke til.

- Balladen er, at jeg ikke har nogen badevægt derhjemme. Thomas er den, der kender min krop bedst for tiden, og du kan mærke det, og jeg kan selv mærke det, når jeg tager mine bukser på, fortæller Signe.

Grædende sanger fik sparket i 'Vild med dans': Derfor gik det galt

Signe Lindkvist fik ros af dommer for at være sexet fredag aften. Foto: Mogens Flindt

Signe er ikke hundrede procent sikker, men i et slag på tasken tror hun, at hun har smidt lige under ti kilo.

Inden 'Vild med dans': Jeg har noget dårligt at fortælle jer

- Jeg kan se, at jeg har tabt syv-otte kilo, og jeg kan se, at jeg har fået andre slagsmuskler. Man bliver mere 'buff'.

- Det er meget, når man kun er halvanden meter høj, siger Signe Lindkvist.

Se klippet øverst i artiklen, hvor Signe viser sine muskler

Se hele klippet nedenfor, hvor Signe Lindkvist fortæller om, hvordan det føles for hende at iklæde vise sig frem over for hr. og fru Danmark hver fredag: