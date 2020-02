Shirley til unge kvinder: Tænk jer om

Den seneste måned har der været heftig diskussion på de sociale medier samt i etablerede medier omkring reklame for plastikkirurgi.

Det er nemlig blevet det nye sort for influencere - primært fra realityprogrammer - at reklamere for bryst- og numseforstørrende operationer samt andre kosmetiske indgreb.

Senest gav Sasha Klæstrup sit besvy på sagen, da hun i en klumme på Ekstra Bladet skrev, at hun og andre influencere selvfølgelig skal have lov til at reklamere for plastikkirurgi.

Og Szhirley er helt på linje med Sasha Klæstrup.

- Et eller andet sted synes jeg, at man skal reklamere for, hvad man har lyst til. Jeg synes måske, at reglerne eller begrænsningerne omkring, hvordan man bruger de sociale medier skal skærpes en smule, fortalte hun på den røde løber til Robert Prisen.

Blokér forskellige grupper

Der hvor diskussionen for alvor har taget fart, er når snakken er faldet på de, at de mange influencere følges af helt unge mennesker. Her er det blevet fremhævet, at influencerne er fortalere for et forkert syn på kroppen. Altså er man utilfreds med noget ved sin krop, kan man altid tage til en plastikkirurg og få lavet om på det.

- Der skal være en nemmere måde at navigere på de sociale medier, så man for eksempel kunne udelukke nogle aldersgrupper, synes hun.

Samtidig fremhæver hun, at dialog mellem forældre og barn er vigtigt.

- Hvis jeg som 14-årig havde fået lov til at bestemme, hvad jeg ville have lavet om ved min krop, havde jeg ikke haft den næse i dag, siger hun og peger på sin næse.

- Og den her næse viser jo mit ophav, og hvor min baggrund egentligt stammer fra. Så det ville jeg jo være forfærdeligt ked af i dag, hvis jeg havde lavet om på.

Samtidig lægger hun op til, at der burde være en form for betænkningstid, så 18-årige piger, hvis de er utilfredse med deres bryster, ikke bare går ud og får lavet dem med det samme.