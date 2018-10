Shu-Bi-Dua-legende: Derfor ville jeg begå selvmord

Bosse Hall Christensen blotlagde mandag aften side om side med Erik Brandt og Oliver Bjerrehuus sin rørende historie om livet som alkoholiker i den første halvdel af DR-dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet'.

Medstifter og trommerslager i Shu-Bi-Dua beskriver i udsendelsen sig selv om alkoholiker gennem årtier.

- Jeg drak mere og mere. Jeg stod på hoteller efter pressemøder, og jeg var så fuld, at jeg pissede i baren, fortæller han.

Efter Bosse Hall Christensen blev smidt ud af Shu-Bi-Dua i 1981 i kølvandet på interne stridigheder, kulminerede misbruget i et selvmordsforsøg.

Således kravlede den i dag 69-årige musiker en kold decemberdag i 1991 op i et bestemt træ ved en mose nær sit hjem i Charlottenlund med den klare intention om at hænge sig selv i en stærk gren fra sine medbragte bælter.

Bosse Hall Christensen var en hjørnesten i Shu-Bi-Dua som idemand bag både melodier og tekster. Foto: Tariq Mikkel Khan

Lige inden han sprang ud i sin planlagte og for tidlige død, åbnede en dør fra en af de nærliggende villaer sig op med et højlydt drøn, der fik en hund til at gø.

Bosse Hall Christiansen fortæller i dokumentaren, at døren og kræet, der jo også er kendt som menneskets bedste ven, fik ham 'back to reality'.

- Jeg kom til mig selv og viklede mig ud af de her bælter, og så kan jeg huske, at jeg sad i en time og græd ved træets rod, fortæller Bosse Hall Christensen

Et svagt menneske

Han uddyber over for Ekstra Bladet, at han gik med tanken om selvmord i årevis, inden han endeligt traf beslutningen.

- Jeg synes, at jeg var et svagt menneske og en dårlig far, og jeg vidste, at min børn ville blive rasende kede af det, men jeg tænkte, at det var bedre, at de kunne huske mig, som den jeg var, end at de så mig gå i fuldstændig opløsning.

- Jeg var på daværende tidspunkt klar over, at jeg var på vej mod afgrunden, forklarer Bosse Hall Christensen.

Undskyld til venner

Musikeren sagde farvel til sin familie i et brev, han havde efterladt i entreen i sit hus.

Til Bosse Hall Christensens sorg nåede hans ekskone og i dag 36-årige datter at læse det, og de blev efterladt i troen om, at deres respektive ægtemand og far havde taget sit eget liv.

- Efter jeg gik 'Caminoen' i 2004 besluttede jeg at tage tilbage og sige undskyld til alle de mennesker, jeg har gjort fortræd med min alkoholisme, og det gælder også venner, familiemedlemmer, forretningspartnere - og ikke mindst og først og fremmest mine børn.

- Jeg har haft nogle gode og lange samtaler med mine børn, og vi har hele vejen igennem haft et fantastisk forhold, fortæller han.