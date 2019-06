Shu-bi-dua-rivaler begraver stridsøksen

Det gik bestemt ikke stille for sig, da Bosse Hall Christensen i 1981 efter voldsomme, interne stridigheder - ikke mindst med frontmand Michael Bundesen og guitarist Michael Hardinger - måtte forlade det band, som han selv havde været med til at stifte, og hvor han var en af de bærende kræfter på både tekst- og musiksiden.

Bosse Hall Christensen turnerer stadig land og rige rundt med sit band Shubi or not Shubi. Foto: Tariq Mikkel Khan

På det seneste er strid og bitterhed dog blevet erstattet af forsoning og medfølelse.

- Bundesen lever helt forståeligt lidt stille og tilbagelænet. Han er jo en skygge af sig selv, og det er i sig selv ikke sjovt. Han har min store medfølelse, for det må jo være forfærdeligt at være i den situation, siger Bosse Hall Christensen til Ekstra Bladet og tilføjer, at der de senere år har været en del kontakt mellem de to:

Michael Bundesen har måttet skifte mikofone ud med en malerpensel, men drømmer stadig om at komme tilbage på scenen. Foto: Peter Hove Olesen

- Lige for tiden har vi ikke så meget kontakt, men vi havde en del lige efter Shu-bi-dua-musicalen havde premiere for et par år siden. Der var vi jo sammen både i Fredericia og på Østre Gasværk og sidenhen Aarhus Musikhus. Der mødtes vi og var på scenen sammen og alt det der, siger Bosse Hall Christensen og slutter:

- Og så har vi været ude og spise frokoster sammen et par gange, så vi har da været sammen, men vi sidder ikke lårene af hinanden.

Her kan du se en hyggelig jam-session med Shubidua og Ekstra Bladets underholdnings-redaktør, Peter Sloth:



