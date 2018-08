Sidney Lee laver dødsdruk-video igen: - Har gjort det siden jeg var 13

Det er ikke første gang, at den kontroversielle realityfigur chokerer med drukvideoer på sin Facebook-side.

Først var det Captain Morgan, så var det to flasker Jack Daniels, og i går lagde Sidney Lee en video ud, hvor han drikker hele tre flasker vodka af mærket Smirnoff.

Den korte video har sat sindene i kog på Facebook, hvor Lees følgere raser over, at han opfordrer unge til at drikke store mængder alkohol.

Men kritikken preller af på Sidney Lee, der mener, at de unge godt selv kan tænke sig om.

- Jeg kan ikke forestille mig, at de unge er dumme nok til at lave samme stunt. Det er jo ligesom, hvis de så en film, hvor en nakker en anden, så betyder det jo ikke, at de gør det, fordi de har set det, forklarer Sidney Lee til Ekstra Bladet.

Og ifølge den 39-årige kendis, så vil de unge ikke kunne indtage samme mængde alkohol.

- De ville ikke kunne få fem procent ned af det, jeg drikker. De ville lægge sig ned og brække sig. Jeg har gjort det siden, jeg var 13 år, og der var der ingen, der kunne gøre det, lyder det fra Sidney.

Har gjort det før

Tilbage i februar 2018 drak Sidney to flasker Jack Daniels, hvilket også fik flere til at rase.

Her fortalte Torsten Kolind, professor og centerleder, på Center for Rusmiddelforskning, at det er et dumt signal at sende.

- Ligegyldigt om det er æblemost eller reel whiskey, er det et tåbeligt signal at sende. Den tredje væsentligste grund til at danskere er dem i Europa, der dør først; det er alkohol. Så et er, at det er tåbeligt, men det er også sundhedsskadeligt. Det er helt skævt, sagde han til Ekstra Bladet.

Torsten Kolind fortalte i samme ombæring, at de mængder alkohol kan få en dødelig udgang.

- Folk med et stort alkoholmisbrug kan opbygge en vis tolerance, men hvis folk ikke er vant til det, er det tæt på dødeligt.

Sidney: 'Det er real'

Flere har mistænkt Sidney Lee for at skifte sprutten ud med ikke alkoholiske drikke, når han laver druk-videoerne på sin Facebook.

Men det er alkohol, forsikrer realitystjernen - og han har endda overskud til at feste videre bagefter.

- Jeg kan love dig for, det er real. Helt real. Der er mange, der skriver, at det er vand. Det kan lade sig gøre, og vi var faktisk i byen bagefter.

Men det kræver alligevel lidt afslapning, før han er klar til at gå i byen, efter han har drukket så meget vodka.

- Når jeg har drukket så meget, så skal jeg lige have en time for mig selv, hvor jeg spiller Nintendo. Så drikker jeg en liter Coke. Altså Cola. Spiser en Whopper, og så er jeg klar igen, slutter den tørstige stjerne.

