Sidney Lee med i ikonisk tv-program

Ekstra Bladet kunne i sidste uge afsløre, at den garvede realitystjerne Sidney Lee gør tv-comeback i et Viafree-format, som går under navnet 'Party Starters'. programmet går ud på at samle realitystjerner og YouTubere i en festlig pendant til 'Til middag hos'.

Derudover skal vi også opleve Sidney Lee i 'Tattoo Salonen', som netop har fået premiere på Viafree.

For stiv til tv: Truet af produktionen

Her kan man se realityfyren få en tatovering sammen med kæresten Mary Ann.



Parret går all in på tatoveringer. Foto: TV3

Da Ekstra Bladet mødte Sidney Lee i slutningen af maj til 'Vi elsker 90'erne' i Rødovre, kunne han da også fortælle, at han snart vendte tilbage på skærmen efter seks års pause.

- Det hele er ordnet med kontrakt, mødedato, og jeg skal have min dame Mary Ann med. Så for første gang i seks år kommer der noget, fortalte han til Ekstra Bladet uden dog at kunne røbe programmet.

- Det er reality. Noget pjat og pjank, sagde Sidney Lee med et smil.

Se første afsnit af 'Tattoo Salonen' her, hvor Sidney og kæresten medvirker.

Sidney Lee gør tv-comeback