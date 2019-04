Sidste interview med Fatman: - Jeg ved, at vi bliver genfødt

26. marts døde manden, som hele Danmark lærte at kende som Master Fatman. Egentlig hed han Morten Lindberg, elskede jazz, var far til fem børn og blev kun 53 år.

Få uger før sin død gav den kærlige og kageglade radiovært ­­sit sidste store interview til dagbladet Børsen. Det personlige interview blev godkendt af Morten Lindberg inden hans død, og med tilladelse fra hans nærmeste er det nu blevet trykt.

I interviewet nåede Master Fatman at give sit besyv med på en lang række områder. Fra forældrekøb til klima, mainstream-musik og til os danskere, der gerne vil have, at alt skal fremstå så perfekt.

- Jeg har været ude i, at man bruger to en halv måned på at finde den rigtige lampe. Måske ikke otte timer hver dag, men man kunne have læst nogle vilde bøger og set nogle vilde film på den tid. Når man kommer ind i et perfekt hjem, kan man ikke definere, hvad der mangler. Og så vælter man et glas biodynamisk birkesaft ned på egetræsbordet, og saften trænger ned i træets årer, og det slubrer det i sig, fordi det for en gangs skyld får noget andet end en hårdtopvredet, lyserød klud, sagde han og fortsatte:

Master Fatman blev cyklet fra Helligaandskirken. Foto: Anthon Unger

- Det er ikke, fordi man skal have et uordentligt eller nusset hjem, men det er ufokuseret. Vi har ikke fokus på det, der betyder noget. Det har jeg lært af at være afrikansk gift. Man skal edderfløjteme passe på perfektheden, er du sindssyg. Hvis man skal til fest i Mozambique, er der ingen, der beskæftiger sig med, om dækkeservietterne matcher, eller om der er hvide eller sorte lys. Lige pludselig kommer der bare en truck kørende med en masse stole, man hjælper med at bære ned, og så er der mad på et tidspunkt. Også til bryllupper. Livet behøver ikke være som i Mozambique, men ønsket om at være perfekt fucker os op her i Danmark.

Vil ikke investere i fremtiden

I lørdags blev Master Fatman bisat i den mest farverige og festlige begravelse, man kan forestille sig. I den forbindelse satte hans venner gang i en indsamling, der skal hjælpe hans efterladte.

I interviewet med Børsen fortalte han selv, at det der med at eje noget, ikke har haft hans interesse.

- Jeg får sgu aldrig min egen hæk. Jeg er meget lidt interesseret i at eje noget. Nogle siger, at man skal investere i fremtiden, men jeg kender jo ikke fremtiden. Det svarer til, at du og jeg vil importere citrusfrugter og sælge dem i Nordfrankrig. Men vi ved jo ikke en skid om citrusfrugters popularitet i Nordfrankrig! Sådan har jeg det med fremtiden. Jeg ved ikke en skid. Det kan være, den ser helt anderledes ud, og så er det helt lige meget, hvilket hus man ejer, sagde han.

Morten Lindberg blev fulgt ud af kirken af sambadansere. Foto: Anthon Unger

Der er intet, der tyder på, at Master Fatman anede, at hans liv skulle slutte allerede efter 53 år. Men skal man tro hans sidste interview , var han overbevist om, at der ventede mere på den anden side af døden.

- Mange siger, at vi kun lever en gang. Også Queen og Beatles og Bowie. Men det ved de jo ikke en skid om. Jeg ved, at vi bliver genfødt. Hver gang nogle siger, at det gør vi ikke, siger jeg: 'Just wait and see', sagde han i interviewet..

