Siger farvel til vante rammer

En bil, der kan parkere og overhale af sig selv. Et toilet, der kan tørre og vaske. Og en computer, der kan lave musik på niveau med mennesker.

Det er alt sammen spritnye teknologier, som dansktopparret Keld og Hilda skal afprøve i en ny DR-serie. 'Keld og Hilda tester fremtiden' får premiere denne weekend.

Det skriver DR i en pressemeddelelse.

- Keld, Hilda og hunden Bertil siger i en uge farvel til de vante rammer og den trygge hverdag fra boligen i Vedbæk. I stedet har de sagt ja til at lade sig overraske og udfordre af alverdens teknologi, skriver DR om programserien.

Keld og Hilda Heick, der begge er 74 år, har været en del af den danske musikbranche siden 1960'erne og er stadig aktive musikere.

Se også: - Danskere er lidt frække

Som en del af programmet flytter de to - og hunden - ind i et midlertidigt hjem fyldt med moderne teknologi. En bolig, der er skabt som et udstillingshus for teknologi- og byggevirksomheder.

Serien består af seks afsnit og skal ifølge DR give et indblik i den stigende mængde teknologi, som folk møder i hverdagen. Som en selvkørende bil, der får Keld Heicks puls til stige.

- En oplevelse med at køre i en bil, der kan parkere og overhale selv, får Keld til at opbruge sin årskvote af kraftudtryk, skriver DR og tilføjer, at ægteskabet måske også risikerer at blive udfordret en smule:

- Og så tester vi, om det kan lykkes med teknikkens hjælp at gøre Keld overflødig i fremtiden, når Hilda prøver at høre forskel på, om musikken er komponeret af Keld eller af en computer.

Første afsnit af 'Keld og Hilda tester fremtiden' kan ses søndag den 5. juli klokken 18 på DR1 og DRTV.