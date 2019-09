Siger fra: Nej tak til udlandet

Anders W. Berthelsen har hovedrollen som betjenten Rolf i den nye politiserie 'DNA', som kører på TV2 mandag aften

Serien, hvor politimanden bliver ret personligt involveret i en dramatisk sag, er optaget i både Danmark, Polen, Tjekkiet og Frankrig.

Det har betydet, at den 49-årige skuespiller ikke har været meget hjemme hos sin kone og 11-årige datter, Vigga, i løbet af foråret, og her i efteråret skal han filme 'Erna i krig' i Litauen sammen med blandt andre Trine Dyrholm og Ulrich Thomsen.

- Det er egentlig ikke noget, der huer mig, det der med at rejse uden min familie, siger Anders W. Berthelsen og fortsætter.

- Det har jeg holdt mig meget fra, men vi har diskuteret det hjemme i familien. Min datter er 11 år nu, så hun forstår det lidt bedre. Men jeg synes, at det er hårdt, det der med at skulle være væk fra familien, siger han.

Anders W. Berthelsen spiller overfor Olivia Joof i TV2-serien. Foto: Martin Dam Kristensen/TV2

Nej tak til udlandet

Anders W. Berthelsen fortæller, at han har fået flere tilbud om arbejde i udlandet, han har takket nej til for at være sammen med sin kone og sin datter.

- Da vi fik vores datter, prioriterede jeg meget højt, at jeg skulle være her. Jeg kunne slet ikke overskue at skulle være væk og ikke se de første skridt eller være med første skoledag. Det ville være for ensomt ikke at skulle være med til at opleve de ting. Det er noget, man aldrig kan få igen. Det er kæmpe oplevelser, siger han.

Trods en meget klar prioritering af sin tid har den 49-årige skuespiller som alle andre forældre prøvet at misse ting.

- Det var forfærdeligt, men tidligere i år skulle min datter spille en koncert på skolen med sit band. Der kunne jeg desværre ikke være. Det hele blev optaget, og jeg har set det, men det er bare ikke det samme. Jeg ville gerne have været der, men det er sådan nogle ofre, man må gøre.

Se 'DNA' mandage kl. 20.00 på TV2.

