Siger fra: Træt af 'klamme beskeder'

Det er ikke kun på arbejdspladserne, at en sexistisk kultur hærger mange steder.

Efter Sofie Linde kastede lys på emnet under Zulu Comedy Galla, har snakken om sexisme fyldt det danske mediebillede, og de såkaldte influencere er ingen undtagelse.

Sidsel Borg, der deltager i 'Ex on the Beach' for tredje gang, har tidligere fortalt, at hun er træt af lumre mænd, og da Ekstra Bladet møder hende i forbindelse med optagelserne til programmet, uddyber hun sine oplevelser - allerede før Sofie Linde har sparket gang i debatten.

Hun oplever jævnligt, at mænd og drenge skriver dybt seksuelt krænkende beskeder til hende på Instagram.

- Jeg er træt af, at fyre bare skriver til piger, om de vil kneppe. Det er, som om de bare forventer, at man vil, fordi de skriver, og at fordi de er en fyr, så vil alle have dem. Den tankegang, synes jeg, er mega nederen, siger Sidsel Borg til Ekstra Bladet.

Det er noget, hun oplever ofte, fortæller hun.

- Jeg får rigtig mange beskeder med tilbud, der lyder, om jeg lige skal ordnes på den ene eller den anden måde, og jeg synes, det er så klamt. Jeg får det nederen indeni. Hvad tror de, jeg er? De ser mig jo ikke som et menneske, men som et objekt, der kun er til for deres nydelse. Det er noget pis, og vi skal have lavet det om, siger Sidsel Borg.

Sidsel Borg er deltager i den udgave af 'Ex on the Beach', der vises på Dplay netop nu - det er tredje gang, hun deltager. Foto: Janus Nielsen

Mange lussinger

Hun lavede derfor et opråb på sine sociale medier, hvor hun sagde fra, og siden da er antallet af beskeder dalet. Hendes mål med opslaget var at vise særligt unge kvinder, at de ikke skal føle sig presset til noget - eller finde sig i noget.

- Oplever du det som et stort problem?

- Helt vildt meget. Jeg synes stadig, der er den tankegang i samfundet, at mænd skal have det hele, og vi piger er til for deres tilfredsstillelse. Jeg hader også at gå i byen, fordi fyre bare er så klamme.

- Hvordan det?

- De rører ved en, når man står der. Fremmede fyre kommer bare hen og tager på dig. Jeg forstår det ikke, og jeg bliver simpelthen altid så vred.

- Hvad gør du så?

- Jeg giver dem en lussing, det gør jeg virkelig. De skal ikke bare komme hen og begynde at røre ved mig.

- Har du langet mange lussinger afsted?

- Ja, det har jeg. Hvad bilder de sig ind? Jeg kender dem ikke, og jeg har ikke givet dem lov. Jeg synes ikke, det er okay.

Sidsel (til venstre) har fået nok af klamme beskeder. Foto: Janus Nielsen

'Nederen at være kvinde' Ifølge realitydeltageren er problemet så stort, at hun håber, hun får drengebørn, så hendes egne børn ikke skal gennemleve det, hun gør. - Jeg synes virkelig, det på mange områder er nederen at være kvinde. Jeg hader det. Det har været sådan hele mit liv - også inden jeg blev kendt. Der blev der råbt efter mig på gaden, og folk spiser en med øjnene, jeg føler mig som et stykke kød, sukker hun. - Som du ser det, hvad kan man så gøre ved det? - Jeg kan ikke ene person gøre noget ved det, og jeg ved ikke, hvad man skal gøre. Det har været så slemt nogle gange, at jeg er begyndt at tage mere tøj på og har gået i store, løse ting om sommeren, fordi folk glor, siger Sidsel Borg. - Nogen vil nok spørge sig selv, om det ikke er dig, der er sippet og ser spøgelser? - Det må de jo så sige. Jeg synes ikke, det er fedt at blive spist med øjnene. Jeg har fået nok nu, for det har stået på lige siden, jeg gik i puberteten. Jeg synes ikke, det er fedt eller et kompliment, når folk råber eller fløjter efter en på gaden. Jeg synes virkelig, virkelig det er ubehageligt, siger Sidsel Borg og kommer med en opfordring til alle mænd, der ikke kan opføre sig ordentligt. - Jeg synes, de skal opføre sig ordentligt og spørge sig selv, om de ville gøre sådan over for deres søster. Ville det være fedt? Det tror jeg ikke, mange fyre vil synes, siger hun. Sidsel Borg, der til daglig læser kinesiske studier, mener det er en tabt sag på forhånd, hvis man går i dialog med de fyre, der gramser i byen, eller skriver 'klamme vil-du-kneppe'-beskeder på sociale medier. - De er jo ikke til at snakke med, det er dumme mennesker, ellers kunne de godt selv se, det ikke er fedt. De kan ikke være særligt intelligente, og derfor nytter det ikke noget at snakke med dem. Det er en tabt sag på forhånd, sukker hun.

Hvordan det går Sidsel Borg i 'Ex on the Beach' kan ses på streamingtjenesten Dplay.