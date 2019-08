Siger op: - Jeg er mildest talt i chok

Da den nye satsning Primetime, der er et live-streamet quiz-show på mobilen, gik i luften i januar i Danmark i år, var det med den danske filminstruktør Tomas Villum som en del af opstartsholdet.

Men han har nu valgt at sige op hos virksomheden på grund af kontraktmæssige uoverenstemmelser.

Det fortæller den 48-årige filminstruktør og skuespiller til Ekstra Bladet.

- Jeg er mildest talt blevet snydt. Fra start havde jeg aftalt noget med det svenske hovedkontor i forhold til kontrakten. Jeg har rykket for kontrakten mange gange, siden vi startede i november. Jeg har så først fået kontrakten nu her efter ni måneder, og der kan jeg konstatere, at det ikke er i nærheden af det, vi har aftalt, siger han og understreger, at han dog ikke vil gå i detaljer med kontraktens indhold:

- Jeg kan bare sige, at kontrakten ikke indeholdt halvdelen af det, vi havde aftalt. Det er meget lousy, at de ikke overholder aftalen, og det er meget skuffende. Jeg er mildest talt i chok, og jeg føler mig meget dårligt behandlet.

Skuffet

På grund af problemerne med kontrakten har Tomas Villum valgt at forlade Primetime. Det er dog ikke med sin gode vilje.

- Det er jo virkelig ærgerligt, og jeg er skuffet over, at det ender sådan. Jeg har jo hele tiden været draget af det her med at starte noget op fra bunden. Da vi startede, havde vi ikke engang en kontorstol. Første gang, vi sendte, var det for 350 mennesker, og på kort tid er vi kommet op på 160.000 seere. På den måde har det været fantastisk og rigtig fedt at være en del af. Det er jo sådan nogle steder, fremtiden er. For folk vil have deres ting på demand, siger han og understreger, at han selv valgte at gå fra virksomheden:

- Jeg ville simpelthen bare ikke være en del af det. Jeg kunne ikke stå inde for det, og derfor tog jeg mit tøj og gik. Jeg føler mig snydt, og jeg vil ikke arbejde med svindlere, som jeg føler, det her er, siger han.

- Det må vel ramme dig økonomisk det her?

- Det gør det heldigvis ikke. Jeg har gang i en masse andre projekter. Blandt andet en række reklamefilm og en rejseside, så jeg har masser at lave. Når en dør lukker, så åbner en ny, og så er det bare med at have ja-hatten på, og det har jeg, siger han.

I kølvandet på oplevelsen har han en opfordring til andre danskere:

- Husk at tjekke din kontrakt og vær sikker på, at den er i orden. Tjek jeres arbejdsgiver, og husk, at livet er for kort til at arbejde sammen med idioter, og stop, mens legen er god. I mit tilfælde var legen så bare ikke god.

Hvad er Primetime? Primetime er et live-streaming quizshow på mobilen.

Appen blev lanceret i Danmark i slutningen af januar 2019 og har sendt live mindst en gang om dagen siden. Konceptet stammer fra Sverige, hvor det blev lanceret for godt et år siden.

Ifølge Primetime spiller op mod 150.000 danskere med på appen.

Et quizshow på appen består normalt af 11 spørgsmål i almen viden, og hvis man svarer rigtigt på alle 11 spørgsmål, har man mulighed for at vinde penge. Svarer man forkert, ryger man ud, men så har man en ny chance dagen efter. Et show varer ca. 15 minutter.

Primetime er live i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Polen og blev startet op i Sverige. Kilde: Primetime

Han blev ikke snydt

Over for Ekstra Bladet bekræfter Richardt Funch, der er landechef i Primetime Danmark, at Tomas Villum har valgt at sige op hos Primetime. Ifølge ham er det uoverenstemmelser angående medejerforholdene, der har ført til, at Villum har forladt virksomheden.

- Jeg kan ikke gå i detaljer med kontrakten, men det er klart, at når man er med til at starte noget op, så vil man gerne have en gulerod i form af et incitement til at gå ind i det her. I dag er der ingen, der har medejerskab i Primetime Danmark, og der er heller ikke nogen, der er blevet lovet det. Der er aldrig blevet lovet på skrift eller blevet sat tidshorisont på, at Tomas skulle få medejerskab, men det ville Tomas gerne have, siger landechefen.

Tomas Villum til gallapremiere på filmen 'Player'. Foto: Mogens Flindt

Han er derfor heller ikke af den opfattelse, at Tomas Villum er blevet snydt.

- Det er trist, at han vælger at forlade Primetime. Vi har været meget glade for hans indsats, men jeg er overrasket over og meget ked af, at han vælger at reagere på denne måde og bruger ordet snydt. Det er ikke det, der er sket, men den følelse, kan man selvfølgelig godt have alligevel. Det respekterer jeg og anerkender også, siger Richardt Funch og fortsætter:

- Vi er stadig en jomfruelig virksomhed, som arbejder for at få en forretning op at køre og arbejder for at begynde at tjene penge. Tomas har fra start fået et honorar for sit arbejde, og så har der hele tiden været åbnet for, at der med tiden kunne komme et medejerskab. Men her ser vi nok forskelligt på tingene. Skal man have honorar, inden huset er bygget, eller når det står færdigt? Der mener vi det sidste, og at vores medarbejdere derfor vil blive belønnet med tiden, når man har vist, at man kan levere. Der har Tomas desværre ikke været helt tålmodig nok.

Ifølge Richardt Funch er der dog intet ondt blod fra hans side, og han har været glad for at have Tomas Villum som en del af Primetime.

- Vi har sat stor pris på at have Tomas med i firmaet. Han har været en supergod fyr. Så vi er kede af, at det skal ende på denne måde, og at han føler sig snydt. Nogen har den opfattelse, at man skal have medejerskab fra start af, men det er ikke sådan, det fungerer her.

- Men vi takker for Tomas' indsats og ønsker ham held og lykke, understreger landechefen.