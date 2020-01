Siger stop: - Jeg har brug for en pause

Der har været tryk på for TV2-vært Lene Beier, der blandt andet er vært på 'Landmand søger kærlighed', på det seneste.

Det har hun især kunnet mærke på hjemmefronten, og derfor har hun valgt at tage fri de næste måneder.

Det fortalte hun til Ekstra Bladet, da vi mødte hende på den røde løber til årets Reality Awards, hvor hun var nomineret og vandt prisen for årets vært.

- Der kommer en ny sæson af 'Landmand søger kærlighed' til foråret. Men det næste lange stykke tid holder jeg fri. Der er jeg mor, og jeg skal male vores hus indvendigt. Jeg har brug for en pause, for jeg har arbejdet så meget den seneste tid, og det betyder også, at jeg i hvert fald holder fri i et par måneder, siger hun og fortsætter:

- Jeg har arbejdet nonstop det sidste år. Så lige nu trækker jeg lige vejret.

Lene Beier glæder sig især til at have mere tid til sin familie, herunder sine to børn og sin mand.

- Jeg elsker mit arbejde, men det der med lige at have muligheden for at stå op og gå rundt i joggingtøj og lige male en væg og puste ud og tænke på, hvad man skal have til aftensmad. Det er sgu også meget dejligt, siger hun og fortsætter:

- At have tid med mine børn er guld værd. Prøv at tænk, hvis jeg en gang skulle sige, at jeg ikke havde været nok sammen med dem. Så ville jeg fortryde.

Selvom Lene Beier ikke trækker i arbejdstøjet i den nærmeste fremtid, forsikrer hun om, at der kommer meget mere tv fra hendes hænder i fremtiden.

- Jeg vender stærkt tilbage. Jeg har masser af ting - det er slet ikke det. Jeg har bare lige et pusterum. Ellers bliver seerne jo også kvalt i det, man laver. Hvis man hele tiden er der.

