Sigmund slået ned: Har konfronteret gerningsmanden

Den tidligere 'X Factor'-deltager Sigmund Trondheim fik en rigtig kedelig afslutning på en bytur, da han 15. september besøgte in-stedet Chateau Motel.

Her blev han slået ned af en mand, der ifølge sangeren havde brokket sig over, at der 'var så mange bøsser' til stede.

- Pludselig var der en gruppe, der kunne genkende mig, og så kom de over og begyndte at genere mig. De råbte blandt andet, hvorfor der var så mange bøsser her, og så svarede jeg, at de skulle fise af, fortalte Sigmund Trondheim dagen efter overfaldet til Ekstra Bladet.

Københavns Politi bekræftede sidenhen, at de havde sigtet en 20-årig mand for vold, men nu er der en ny udvikling i sagen.

Sigmund Trondheim fortæller nemlig til Se og Hør, at han har mødtes med gerningsmanden som en del af et forskningsprojekt, hvor ofre møder deres gerningsmænd.

Det bekræfter Sigmund Trondheim over for Ekstra Bladet. Mødet skete i tirsdags.

- Det var nervepirrende og angstprovokerende i starten. Jeg sad sammen med min familie, og det var en lettelse at se ham i dagslys, for der virkede han ikke så skræmmende. Man kunne se, at det måske mere var en ung, stakkels mand, der måske havde for meget vrede i sit hjerte, fortæller Sigmund Trondheim.

Så ham som et monster

Han beskriver mødet som grænseoverskridende og mentalt drænende.

- Men efter mødet har jeg meget mindre frygt og er lettet. Jeg er ikke bange for at gå ud mere. Folk kan virke så skræmmende i mørke gyder i bylivet, men når man så ser ham i dagslys og kan høre, hvad hans venner og han selv fortalte, så får man et andet billede end det monster, jeg så ham som, siger Sigmund Trondheim.

- Hvad sagde du til ham?

- Det må jeg ikke sige rent lovmæssigt. Det er fortroligt. Jeg må ikke gå for meget i detaljer.

- Føler du, at der er lagt låg på nu?

- Ja, det gør jeg. Det er virkelig dejligt, så kan jeg komme videre med min karriere og alt andet, jeg elsker. Det har fyldt meget - også for min familie. Det var en meget positiv afslutning, forklarer han.

Sigmund Trondheim kan atter smile. Her ses han festklar ved årets Melodi Grand Prix. Foto: Mogens Flindt

Sigmund Trondheim kan sagtens anbefale andre at takke ja, hvis de får tilbudt at møde deres gerningsmand.

- Ja, det kan jeg anbefale. Meget. Men alt er relativt. Jeg tænker ikke, at folk har lyst til at møde personer, der har dræbt deres familiemedlemmer. Men er der tale om en knytnæve og en slåskamp, så er det nok meget godt at gøre, slutter han af.