Sigmund slået ned i nat

Sigmund Trondheims nat i det københavnske byliv blev en kort men dramatisk en af slagsen.

Den 24-årige sanger endte på skadestuen, efter han blev slået til blods ved in-stedet Chateau Motel i hjertet af København. Det skriver Se og Hør.

Til bladet fortæller den tidligere 'X Factor'-deltager, at han sammen med nogle venner var taget til Chateau Motel, hvor det var et homo-event.

- Da vi stod i garderoben, kom der nogle fyre, der råbte og skreg. Og de genkendte mig. De råber og skriger 'Hvorfor er der så mange bøsser, og så svarer jeg, at det er fordi, der er et homoseksuelt event, og at de burde opføre sig pænt. Og så satte jeg ellers noget af en ildflamme i gang, fortæller Sigmund til Se og Hør.

Sangeren prøvede at dæmpe gemytterne ved at gå.

- Så blev manden fuldstændig nærtagende og sur! Jeg gik ud i gården med min ven, mens dørmanden holdt ham tilbage, men jeg nåede ikke langt, før han (gerningsmanden, red.) kom løbende imod mig og gav mig den største knytnæve i øjet, siger han til ugebladet.

Blodet væltede ud af den flænge, som Sigmund Tronheim fik af slaget, og hans venner kontaktede med det samme politiet. Gerningsmanden var dog væk, da betjentene nåede frem.

Sigmund Trondheim har tilbragt de sene nattetimer på Bispebjerg Hospital, hvor han er blevet limet sammen og observeret for hjernerystelse.

Han siger til Se og Hør, at han efter omstændighederne har det godt. Han er dog stadig lige dele rystet og rasende over, at man i Danmark i 2019 kan blive udsat for den salgs hadefulde oplevelser.

Hos Københavns Politi bekræfter vagtchef Michael Andersen overfor Ekstra Bladet, at man klokken 03.22 modtog en anmeldelse om vold ved Chateau Motel.