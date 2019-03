Sigurd Barrett har takket nej til Folketinget

Det er ikke uhørt, at personligheder, man normalt ikke forbinder med politik, stiller op til kommunal- og folketingsvalg. En af dem, der er blevet tilbudt et kandidatur til valg, er børnenes ven Sigurd Barret

Joachim B. Olsen var oprindeligt kuglestøder med en OL-sølvmedalje i trofæskabet, men i dag er den tidligere sportsmand ordfører for blandet integration hos Liberal Alliance.

Multikunstneren Jacob Haugaard stillede op til Folketinget med lovning på medvind på cykelstierne, og den tidligere landstræner i håndbold Ulrik Wilbek kan i dag kalde sig for borgmester i Viborg.

Fælles for alle tre er, at de oprindeligt var kendt for alt andet end politik.

Men ikke alle kendisser ønsker en karriere i politik, selv om de bliver direkte opfordret til at stille op. En af dem, der har takket nej til opstilling, er forfatter, børnevært og musiker Sigurd Barrett. Hele tre gange har han faktisk takket nej til at være en del dansk politik.

Det fortæller han i denne uges udgave af ’Dahl på Hack’, der kan ses her.

- Jeg er faktisk tre gange blevet opfordret til at stille op for tre forskellige partier, fortæller Sigurd Barrett til en overrasket Søren Dahl.

Hver gang, Sigurd Barrett er blevet spurgt om at gøre politik til sin levevej, har han takket nej. En af de væsentligste årsager til, at Sigurd Barrett har takket nej, er hans nerver.

For det kræver nerver og en vilje af stål, hvis man vil have politik som sit levebrød, for der er altid nogen, der mener noget andet end det, man selv mener, lyder en af hans forklaringer.

- Jeg vil ikke forholde mig partipolitisk, men gerne værdipolitisk. For jeg synes, der er nogle vigtige værdier, vi skal dele med hinanden. For eksempel taknemmelighed, tillid, gensidig forståelse, rummelighed og alt muligt. Jeg har ikke lyst til at gå ind i hele det slagsmål, som politik også er, forklarer børneværten fra scenen.

Selv om Sigurd Barrett ikke selv er interesseret i at være en del af det politiske spil i Danmark, har han stor respekt og forståelse for dem, som hver dag sidder på Christiansborg og kæmper for deres politiske overbevisning.

- Jeg tror, mange af dem virkelig gør et stykke seriøst arbejde, hvor de virkelig gør sig meget, meget umage, lyder det fra Sigurd Barrett.

Sigurd Barrett lader dog ikke til at være nervøs, når han træder ind på en scene. Selv har han en forklaring på, hvorfor han ikke er det. Se i videoen ovenfor, hvad hans forklaring på den manglende nervøsitet skyldes.

