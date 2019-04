Silas Holst efter turbulente år: - En tung sorg

Han er vokset op i et hjem, hvor der ikke var grænser for, hvad hans familie mente, han kunne blive til.

Som seksårig fik han hver aften hjælp til at pakke en lille kuffert med de vigtigste ting, han mente, han skulle bruge, hvis han nu fik den ultimative drøm opfyldt og blev landets statsminister.

Silas Holst er dog ikke endt i politik - i hvert fald ikke endnu. Til gengæld er han en af Danmarks mest populære dansere og kan bryste sig af den uofficielle titel som landets ukronede musicalkonge.

En titel, han sætter endnu mere kraft bag, når han fra den 20. april træder ud på scenen i 'Flashdance - The Musical'.

Men selv om Silas Holst er blevet hyldet som stjerne, har han nogen gange haft svært ved selv at syntes, at han var det.

- Jeg endte med for et par år siden og stå med følelsen af, at jeg blev ved med at gentage mig selv. Jeg havde den samme frisure i alle forestillingerne, og alt det, jeg spillede, var noget, John Travolta havde spillet på et tidspunkt, siger Silas Holst.

- Så jeg følte, jeg var ved at blive en kopi, uden yderligere at sammenligne mig med ham, siger danseren, der sammen med sin chef lagde en grundig plan for, hvordan han kunne udvikle sig.

Mens dansen altid har fyldt enormt meget for ham - både før og efter, han medvirkede i det populære underholdningsprogram 'Vild med dans', har han de senere år sat turbo på karrieren som skuespiller.

Alligevel har Silas Holst selv haft svært ved at se sig som en del af den danske skuespilsbranche.

- Jeg er ofte ret bange for, hvad andre folk tænker - om de ser mig som sådan en gøgler-Frans. Om jeg kan kræve at blive taget seriøst, når jeg sidste måned lavede noget, hvor jeg gerne ville have, at folk grinte af mig, siger danseren.

- Det er en lidt opslidende kamp - ikke at det skal være selvynk, for jeg tror også, at det giver mig et drive, at jeg ikke helt føler, jeg slår til. Det giver mig lyst til at blive dygtigere, siger han.

Op til prøverne på 'Flashdance - The Musical' har han derfor taget undervisning i skuespil. Ud over et fire måneder langt grundforløb med Statens Teaterskoles anden årgang, har han også fået enetimer med en dramalærer.

- Det har været rigtig dejligt at få nogle værktøjer. Før i tiden når jeg for eksempel har spillet en forestilling, hvor jeg skulle græde, har jeg været nødt til at hente det helt dybt nede i mig selv, og det er helt vildt opslidende at skulle gøre aften efter aften. Jeg har været helt udmattet til sidst, forklarer Silas Holst.

Fik afslag

For mange år siden søgte han faktisk ind på Statens Teaterskole. I København kom han ikke ind. På uddannelsen i Odense kom han videre til anden prøve og i Aarhus nåede han den tredje prøve, før han fik afslag.

Kort efter blev han headhuntet til 'Vild med dans'. Alligevel satte oplevelsen med Teaterskolen sig på selvtilliden.

- Siden har jeg haft sådan en følelse af, at de ikke ville have mig. Det var helt traumeagtigt at skulle ud på skolen i København igen. Men dramatimerne endte med at være den fedeste oplevelse, siger han.

Han er ellers ikke typen, der har svært ved at kaste sig ud i nye ting. På visitkortet kan han også skrive radiovært, restaurantejer og forfatter.

Modet til at sige ja til de muligheder, der opstår, tilskriver han især sin mormor. Generelt er han vokset op i et hjem med stærke kvinder, siger han.

Men mormoren var noget helt særligt.

Hun arbejdede i Tivolis fiskedam, og hos hende var der ikke mange grænser for, hvad man fik lov til.

Fredagens Disney Sjov serverede hun sammen med en tynd gin og tonic og et stykke Marabou-chokolade til den unge Silas Holst. Som 12-årig fik han lov at smage en cigaret.

Det var også hans mormor, der lærte ham, at der rigtig nok er koldt på toppen, men når man er nået derop, så har man også råd til en pels.

Et råd, Silas Holst har tænkt på mange gange, mens han har oplevet både forsiden og bagsiden af medaljen ved at være kendt i Danmark.

Det sværeste for ham har været følelsen af, at alle forventede noget af ham.

- Jeg havde nogle år, hvor jeg gik meget op i, hvordan jeg så ud, når jeg gik på gaden, og hvad folk mon tænkte. Det var næsten altdominerende. Jeg følte, at jeg altid skulle smile og være glad, og det fyldte så meget i mit hoved, at jeg var nødt til at trække stikket og gå i noget terapi for at rense ud i det, fortæller Silas Holst.

Det største wakeupcall har dog været at blive far, siger Silas Holst, der har datteren Maggie My og sønnen Bob Jones med sin eksmand, skuespilleren Johannes Nymark og sin veninde, Louise Mankopf.

- Da jeg fik børn, var det som om, at det bare var det, der blev det vigtige. Det reddede mig, for det ændrede mig virkelig. Det fjernede meget af det der navlepilleri, hvilket har været rigtig sundt for mig, siger han.

En tung sorg

Børnene har også været hans fikspunkt i det seneste halvandet år, efter han blev skilt fra Johannes Nymark.

- Det er en tung sorg at bære rundt på. Det er jo ikke for sjov, uanset hvor lykkelig en skilsmisse så kan være, siger Silas Holst.

Han føler selv, han er landet et godt sted, selv om han har skullet grave sig ud af et mørke.

- Den tur har været lang, men også rigtig god og sund. Det er en anden Silas, der er kommet ud i lyset. Jeg er ikke så nem at slå ud af kurs længere, siger han.

Set i bakspejlet synes han, at han og Johannes Nymark har været rigtig gode til at håndtere skilsmissen.

- Det føles som om, vi har fået en chance mere, for der er en helt anden slags kærlighed mellem os nu. Vi vil jo altid være en familie, selv om vi er blevet skilt og kommer til at være det resten af livet, siger han.

Både han og Johannes Nymark har fundet kærligheden igen efter skilsmissen.

- Det er dejligt at se Johannes sprede vingerne og flyve ud og finde en ny kærlighed og mærke, at han har det på samme måde.

- Jeg tror, det hjalp, at vi fløj på samme tidspunkt. Der var ikke nogen, der stak af. Vi ventede på, at den anden også var klar til at flyve, og jeg synes, at det er den største kærlighedserklæring. Vi har virkelig passet på hinanden, siger Silas Holst.

I dag er han i gang med at skrive en bog om hele oplevelsen med at starte en familie og blive skilt igen. Det har også hjulpet ham til at navigere i følelserne.

- Jeg ville aldrig have været vores ægteskab foruden, men jeg er glad for, at vi er der, hvor vi er i dag, siger han.

Silas Holst kan opleves i 'Flashdance - The Musical' i Musikhuset i Aarhus fra 20. april og til sommer spiller forestillingen i Operaen i København.

