Silas om vanvittigt stunt: Var nervøs hele dagen

Fredag aften var der nok flere danskere, der fik kaffen galt i halsen, da Jakob Fauerby og Silas Holst indtog dansegulvet i tiende afsnit af 'Vild med dans'.

De to herrer havde nemlig taget bind om øjnene og fuldførte derfor dansen i blinde - og der blev dårligt sat en fod forkert.

Da Ekstra Bladet møder parret umiddelbart efter programmet, afslører Jakob Fauerby med det samme, at idéen var udtænkt i Silas Holsts kreative hoved.

- Jeg fik idéen, allerede da jeg sagde ’ja’ til det her program, fortæller han.

- Jeg tænkte, at det kunne være sjovt at lege med et bind for øjnene eller noget lignende. Så begyndte vi at snakke lidt om det i ugen.

Smertefuld træning

I starten var Jakob Fauerby dog ikke meget for stuntet.

- Jakob sagde nej til at danse med bind for øjnene, fordi det gjorde ondt at ramme ind i væggene, fortæller Silas Holst.

- Så lagde vi lidt idéen ned, men så begyndte vi at snakke videre om, hvad vi egentlig ville fortælle med den her historie. Det med at prøve at vise at man skal være blind overfor andres dømmende blikke og sådan nogle ting. Vi blev ved med at vende tilbage til, at det ville passe godt ind, hvis vi ikke kunne se noget.

De blev derfor enige om, at stuntet under alle omstændigheder skulle gennemføres. I løbet af mandagens træning begyndte det heldigvis at gå bedre.

- Vi har brugt meget tid på at lære at gøre det i blinde, siger Jakob Fauerby med et grin.

- Vi har ramlet lidt ind i noget og væltet lidt, men siden er det gået godt. Min albue er dog lidt øm.

Var der nerver på, da i stod med bind for øjnene og skulle til at gå ind på scenen?

- Er du sindssyg mand! Jeg har simpelthen været så nervøs hele dagen, fortæller Silas Holst.

- Risikoen for, at man bare vælter over kanten og ind i række ét, er jo også til stede, og det har man jo ikke lyst til på tv. Så jeg har været nervøs, men jeg tænkte også, at det er jo en kvartfinale, så vi er nødt til at gøre noget. Hvor intet vover, intet vinder.

- Og hvis det gik galt, er vi jo begge to godt forsikrede, tilføjer Jakob Fauerby med et glimt i øjet.