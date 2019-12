Simon Jul taler ud om dyb krise: Reddet af 'Paradise Hotel'

2018 var det værste år for multikunstneren Simon Jul, da livet pludselig var ved at falde fra hinanden

Det er svært at påpege en enkeltstående ting, som Simon Jul er rigtig god til. Med et CV, der tæller alt fra køkkenchef til elguitar-bassist og ikke mindst talentdommer, kan han lidt af det hele.

2018 var dog noget af et rædselsår for den hurtigsnakkende spilopmager. Det fortæller Simon Jul ærligt og åbent om i et længere interview med Euroman.

Det var nemlig svært at finde noget at grine af, for i den første måned af 2018 gik ham og kæresten fra hinanden.

Og som om det ikke var nok, mistede Simon Jul 11 mennesker, der var tæt på ham. En liste bestående af familiemedlemmer, ungdomskammerater, nære venner og folk fra hiphopmiljøet forlod ham i 2018.

Redningsplanen blev en psykolog og en tur til Langtbortistan, men ikke engang sidstnævnte hjalp på humøret. For at flyve væk og isolerer sig har også en slagside.

- Når man sidder alene så meget på afstand af alting, så kan det hele føles endnu værre, fortæller Simon Jul til magasinet.

Han fik sig en lille livsstilsændring på rejsen, der skulle få bugt med hans sukkersyge. Nærmere bestemt stod den på boksning, og de ekstra kilo på sidebenene blev lige så stille reduceret på ferieøen Phuket.

Det var dog alligevel for meget for Simon Jul at opholde sig i udlandet. Han savnede Danmark, så hjemveen fik ham til at vende snuden hjem.

Fucked forever

Men her blev han endnu engang ramt af en tragedie. Hans elskede ven Master Fatman døde i marts 2018, og det tog hårdt på Simon Jul.

- I overført betydning så tror jeg, at der kom rigtigt meget lort af sted sidste år. Jeg manglede lige den sidste tarmskylning, for da jeg kom hjem, følte jeg mig pisselettet.

Hvis det ikke havde været for hans tilknyttede psykolog, havde sorgen over de mange tab nok været svære at overkomme. Han måtte investere tid og følelser i projektet:

- Jeg ser det som en måde at bearbejde sin sorg på. Hvis du mister 11 mennesker, som du faktisk har et ret tæt forhold til ... så ... jeg kan huske, at min psykolog sagde, at det ville tage resten af mit liv, hvis vi skulle tale os igennem ét tilfælde ad gangen, fortæller han.

Men en veninde gav ham et noget aparte råd, der også havde sine fordele.

- Da jeg havde det allerværst, satte jeg mig og så en hel sæson af 'Paradise Hotel'. Det kom af, at en af mine gode veninder sagde: 'Hvis du gør det, så får du nogle at se, som er fucked forever,' ... Men altså ... Det hjalp, siger den 42-årige tidligere Radio24syv-vært i interviewet.

- At se 'Paradise' tog simpelthen fokus fra alt det elendige, der ellers pressede sig på. Jeg blev et værre og værre menneske, og lige pludselig kunne jeg grine igen, siger komikeren og skuespilleren til magasinet.