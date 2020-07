Single efter to måneder: Derfor gik det galt

Tilbage i maj fortalte en glad Robert Hansen til Ekstra Bladet, at han havde fundet kærligheden på ny, og at han var forelsket til op over begge ører.

- Ja, den er god nok. Jeg er smaskforelsket, lød den kortfattede besked fra Robert Hansen, hvor han dermed bekræftede, at han havde fundet kærligheden hos Nanna Desirée Eltong Heding.

Kun to måneder efter kunne Heding så fortælle medierne, heriblandt Ekstra Bladet, at hun og Robert Hansen ikke længere var sammen.

'Robert og jeg var en 'sommerflirt'. Jeg holder meget af Robert og ønsker ham det bedste. Vi ville bare vidt forskellige ting i vores liv,' skrev hun i en besked til Ekstra Bladet og understregede dermed, at de to aldrig var nået til at kalde sig kærester.

Robert Hansen er især kendt fra filmene om 'Anja og Viktor'. Foto: Ritzau Scanpix

Blev 'forceret'

Siden da har Ekstra Bladet forsøgt at få en kommentar fra Robert Hansen - dog uden held.

I et interview med Billed-Bladet sætter han dog nu ord på, hvad der i hans optik gik galt mellem ham og Eltong Heding.

- Det hele blev lidt forceret. Der var jo også børn involveret - blandt andre min søn, Herman, og Nannas to børn. Jeg elsker unger, og vi havde det fint, og Nanna og jeg er stadig gode venner, siger han til ugebladet.

Ifølge Robert Hansen fortryder han ikke, at han gav forholdet en chance, selvom det blev kortvarigt. Han understreger da også, at han stadig har masser af mod på kærligheden, og at han tror, den eneste ene venter på ham derude et sted.

40-årige Robert Hansen har tidligere dannet par med den afdøde skuespiller Mira Wanting og senest Pernille Fredskild Thøgersen, som han har sønnen Herman med.